الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطل لاتهامه بالنصب على صيني في الشروق

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق حبس عاطل لاتهامه بالنصب على آخر صيني الجنسية، والاستيلاء على أمواله في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيق.


النصب على صيني الجنسية بالشروق

كان قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من شخص يحمل الجنسية الصينية، يفيد بقيام شخص بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.

وتبين من صحة البلاغ أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "ح. ا" قام بالنصب على المجنى عليه والاستيلاء على أمواله.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب الإلكترونى

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول 

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنح الشروق محكمة جنح الشروق مدينة الشروق النصب على صينى الجنسية بالشروق قسم شرطة الشروق أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

القبض على شخص بتهمة النصب على "صيني" بالشروق

القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب الإلكتروني بالقاهرة

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 3 أصناف والطماطم تبدأ من 3 جنيهات

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الفراولة والتين والبرتقال أبو سرة يبدأ من 10 جنيهات

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صوت "مكة" و"أيقونة" التلاوة الخالدة

أدعية الصباح لطمأنة القلوب وكشف الكروب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية