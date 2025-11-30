منافس بيراميدز المحتمل، فلامنجو يتأهل للمشاركة في كأس القارات للأندية

18 حجم الخط

تأهل فلامنجو بطل كأس كوبا ليبرتادوريس 2025 للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية، حيث سيلاقي فريق كروز آزول المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في ديربي الأمريكتين.

ويلتقي الفائز من ديربي الأمريكتين مع بيراميدز، بطل أفريقيا في الدور قبل النهائي.

وينتظر باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في المباراة النهائية، المتأهل من هذه الأندية الثلاثة، حيث سيقام نهائي النسخة الثانية من كأس القارات "فيفا إنتركونتيننتال" بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 17 ديسمبر.

وتوج فريق فلامنجو البرازيلي بلقب النسخة 66 من بطولة كوبا ليبرتادورس بالفوز على منافسه المحلي بالميراس بهدف دون رد.

وأحرز اللاعب دانيلو، مدافع يوفنتوس ومانشستر سيتي السابق هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67، ليمنح فلامنجو اللقب الرابع في تاريخه.

ألقاب فلامنجو قبل نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 2025

وكان فلامنجو توج بأول ألقابه في عام 1981 بعد الفوز في النهائي على كوبريلوا التشيلي 2-0، وأضاف فلامنجو اللقب الثاني في عام 2019، بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

ويرجع اللقب الثالث لفريق فلامنجو قبل نهائي 2025 إلي عام 2022، بعد الفوز على مواطنه أتلتيكو باراناينسي بنتيجة 1-0 في النهائي.

