رياضة

فلامنجو يهزم بالميراس ويتوج بطلا لكأس كوبا ليبرتادوريس 2025 (فيديو)

نهائي كوبا ليبرتادوريس،
نهائي كوبا ليبرتادوريس، فيتو
18 حجم الخط

نهائي كوبا ليبرتادوريس، توج فلامينجو البرازيلي بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس 2025 بعد الفوز أمام مواطنه بالميراس 1-0 في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأثري في بيرو، في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس.

أحرز دانيلو الهدف الأول لفلامينجو‬⁩ بالدقيقة 67 من عمر المباراة.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تأخير موعد انطلاق مباراة بالميراس وفلامنجو في نهائي كأس ليبرتادوريس 2025 لمدة ربع ساعة.

جاء ذلك القرار بسبب مواجهة الأندية ازدحامًا مروريًا في محاولة الوصول إلى ملعب مونومنتال في مدينة ليما بدولة بيرو.

 

تشكيل بالميراس ضد فلامنجو


وجاء تشكيل بالميراس ضد فلامنجو:

كارلوس ميجيل، برونو فوكس، أندرياس بيريرا، فيتور روكي، خلفين، جوستافو جوميز، بيكريز، رافائيل فيجا، موريلو، آلان، لوبيز.

تشكيل فلامنجو أمام بالميراس


وضم تشكيل فلامنجو أمام بالميراس:

روسي، فاريلا، دانيلو، ليو بيريرا، أليكس ساندرو، إريك، جورجينيو، دي أراسكايتا، كاراسكال، لينو، هنريكي.

 

 

وتوج بالميراس ضد فلامنجو بـ 3 ألقاب لكل منهما ببطولة كأس كوبا ليبرتادوريس قبل نسخة 2025.

ألقاب بالميراس قبل نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 2025


وتوج بالميراس البرازيلي ثلاث مرات بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس وجاءت ألقاب بالميراس كالتالي..

1- توج بالميراس بأول لقب في عام 1999، بعد الفوز على نادي ديبورتيفو كالي الكولومبي في النهائي ركلات الترجيح.


2- توج بالميراس باللقب الثاني في عام 2020، بعد الفوز على مواطنه سانتوس بنتيجة 1-0.

3- توج بالميراس في عام 2021 باللقب الثالث بعد الفوز على مواطنه فلامنجو بنتيجة 2-1.

ألقاب فلامنجو قبل نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 2025


توج فلامنجو بأول ألقابه في عام 1981 بعد الفوز في النهائي على كوبريلوا التشيلي 2-0، وأضاف فلامنجو اللقب الثاني في عام 2019، بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

ويرجع اللقب الثالث والأخير لفريق فلامنجو قبل نهائي 2025 إلي عام 2022، بعد الفوز على مواطنه أتلتيكو باراناينسي بنتيجة 1-0 في النهائي.

كأس القارات للأندية


وتأهل فلامنجو إلى ربع نهائي كأس القارات للأندية، ليضرب موعدا مع كروز أزول بطل أمريكا الشمالية، على أن يواجه الفائز من بطلي الأمريكتين نظيره بيراميدز في نصف النهائي.

