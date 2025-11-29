تشكيل مباراة بالميراس ضد فلامنجو في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس

18 حجم الخط

أعلن أبيل فيرار وفيليبي لويس مدربا فريقا بالميراس وفلامنجو البرازيليين، عن تشكيل الفريقين، في المباراة التي تقام على الملعب الأثري في بيرو، في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس.

تشكيل بالميراس ضد فلامنجو

وجاء تشكيل بالميراس ضد فلامنجو:

كارلوس ميجيل، برونو فوكس، أندرياس بيريرا، فيتور روكي، خلفين، جوستافو جوميز، بيكريز، رافائيل فيجا، موريلو، آلان، لوبيز.

تشكيل فلامنجو أمام بالميراس

وضم تشكيل فلامنجو أمام بالميراس:

روسي، فاريلا، دانيلو، ليو بيريرا، أليكس ساندرو، إريك، جورجينيو، دي أراسكايتا، كاراسكال، لينو، هنريكي.

وسيكون هذا النهائي الخامس بين فريقين برازيليين في آخر ست سنوات، ما يعكس هيمنة البرازيل على كرة القدم للأندية في أمريكا الجنوبية.

وتوج بالميراس ضد فلامنجو بـ 3 ألقاب لكل منهما ببطولة كأس كوبا ليبرتادوريس، ويسعى كل منهما لحصد اللقب الرابع في تاريخه.

ألقاب بالميراس

وتوج بالميراس البرازيلي ثلاث مرات بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس وجاءت ألقاب بالميراس كالتالي..

1- توج بالميراس بأول لقب في عام 1999، بعد الفوز على نادي ديبورتيفو كالي الكولومبي في النهائي ركلات الترجيح.

2- توج بالميراس باللقب الثاني في عام 2020، بعد الفوز على مواطنه سانتوس بنتيجة 1-0.

3- توج بالميراس في عام 2021 باللقب الثالث بعد الفوز على مواطنه فلامنجو بنتيجة 2-1.

ألقاب فلامنجو

توج فلامنجو بأول ألقابه في عام 1981 بعد الفوز في النهائي على كوبريلوا التشيلي 2-0، وأضاف فلامنجو اللقب الثاني في عام 2019، بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

ويرجع اللقب الثالث والأخير لفريق فلامنجو إلي عام 2022، بعد الفوز على مواطنه أتلتيكو باراناينسي بنتيجة 1-0 في النهائي.

كأس القارات للأندية

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة بالميراس ضد فلامنجو إلى ربع نهائي كأس القارات للأندية، والذي سيلتقى مع كروز أزول بطل أمريكا الشمالية، على أن يواجه الفائز من بطلي الأمريكتين نظيره بيراميدز في نصف النهائي.

