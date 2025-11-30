الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد حصده النجمة الرابعة، فلامنجو أكثر أندية البرازيل تتويجا بكأس كوبا ليبرتادوريس

فلامنجو وبالميراس،
فلامنجو وبالميراس، فيتو
18 حجم الخط

أصبح فلامنجو أكثر الأندية البرازيلية تتويجا بلقب كوبا ليبرتادوريس بعدما حسم اللقب الرابع له بعد التتويج بنسخة 2025 بالفوز أمام مواطنه بالميراس.

 

 ورفع فلامنجو الرصيد الإجمالي لأندية السامبا إلى 25 لقبا في هذه البطولة العريقة.

وتوج فريق فلامنجو البرازيلي بلقب النسخة 66 من بطولة كوبا ليبرتادوريس بالفوز على منافسه المحلي بالميراس بهدف دون رد.

وأحرز اللاعب دانيلو، مدافع يوفنتوس ومانشستر سيتي السابق هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67، ليمنح فلامنجو اللقب الرابع في تاريخه.

 

ألقاب فلامنجو قبل نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 2025

وكان فلامنجو توج بأول ألقابه في عام 1981 بعد الفوز في النهائي على كوبريلوا التشيلي 2-0، وأضاف فلامنجو اللقب الثاني في عام 2019، بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

ويرجع اللقب الثالث لفريق فلامنجو قبل نهائي 2025 إلي عام 2022، بعد الفوز على مواطنه أتلتيكو باراناينسي بنتيجة 1-0 في النهائي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فلامنجو كوبا ليبرتادورس فلامنجو البرازيلي بطولة كوبا ليبرتادورس بالميراس

مواد متعلقة

فلامنجو يهزم بالميراس ويتوج بطلا لكأس كوبا ليبرتادوريس 2025 (فيديو)

نهائي كوبا ليبرتادوريس، تعادل سلبي يحكم الشوط الأول بين بالميراس وفلامنجو

تشكيل مباراة بالميراس ضد فلامنجو في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس

فلامنجو يحجز بطاقة نهائي ليبرتادوريس بعد تعادله سلبيا مع راسينج كلوب الأرجنتيني

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام فولهام 2/0 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

أتلتيكو مدريد يهزم ريال أوفييدو 2-0 ويطارد الريال في وصافة الليجا

تفاصيل القبض على صانعي المحتوي "الأكيلانس وسلطانجي" للتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية

فلامنجو يهزم بالميراس ويتوج بطلا لكأس كوبا ليبرتادوريس 2025 (فيديو)

ماذا يعني حكم الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى؟

انخفاض كبير في درجات الحرارة، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد

بعد قرار الإدارية العليا، تعرف على ما حدث في الدوائر الملغاة بالمنيا في انتخابات النواب

خدمات

المزيد

ماذا يعنى إحالة عدد من الطعون الانتخابية إلى محكمة النقض؟

ماذا يعني حكم الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دولة التلاوة، الشيخ طه النعماني ينافس المتسابق محمد محفوظ على جمال الصوت (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية