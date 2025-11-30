بعد حصده النجمة الرابعة، فلامنجو أكثر أندية البرازيل تتويجا بكأس كوبا ليبرتادوريس

18 حجم الخط

أصبح فلامنجو أكثر الأندية البرازيلية تتويجا بلقب كوبا ليبرتادوريس بعدما حسم اللقب الرابع له بعد التتويج بنسخة 2025 بالفوز أمام مواطنه بالميراس.

ورفع فلامنجو الرصيد الإجمالي لأندية السامبا إلى 25 لقبا في هذه البطولة العريقة.

وتوج فريق فلامنجو البرازيلي بلقب النسخة 66 من بطولة كوبا ليبرتادوريس بالفوز على منافسه المحلي بالميراس بهدف دون رد.

وأحرز اللاعب دانيلو، مدافع يوفنتوس ومانشستر سيتي السابق هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67، ليمنح فلامنجو اللقب الرابع في تاريخه.

ألقاب فلامنجو قبل نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس 2025

وكان فلامنجو توج بأول ألقابه في عام 1981 بعد الفوز في النهائي على كوبريلوا التشيلي 2-0، وأضاف فلامنجو اللقب الثاني في عام 2019، بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

ويرجع اللقب الثالث لفريق فلامنجو قبل نهائي 2025 إلي عام 2022، بعد الفوز على مواطنه أتلتيكو باراناينسي بنتيجة 1-0 في النهائي.

