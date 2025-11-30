الأحد 30 نوفمبر 2025
رياضة

نهائي كوبا ليبرتادوريس، تعادل سلبي يحكم الشوط الأول بين بالميراس وفلامنجو

بالميراس وفلامنجو،
بالميراس وفلامنجو، فيتو
18 حجم الخط

نهائي كوبا ليبرتادوريس، انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس بين بالميراس وفلامنجو بالتعادل السلبي.

وكان موعد مباراة بالميراس وفلامنجو في إطار منافسات نهائي كوبا ليبرتادوريس 2025 تأخر لمدة 15 دقيقة.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تأخير موعد انطلاق مباراة بالميراس وفلامنجو في نهائي كأس ليبرتادوريس 2025 لمدة ربع ساعة.

جاء ذلك القرار بسبب مواجهة الأندية ازدحامًا مروريًا في محاولة الوصول إلى ملعب مونومنتال في مدينة ليما بدولة بيرو.

وكان أبيل فيرار وفيليبي لويس مدربا فريقا بالميراس وفلامنجو البرازيليين، أعلنا عن تشكيل الفريقين، في المباراة التي تقام على الملعب الأثري في بيرو، في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس.

 

تشكيل بالميراس ضد فلامنجو


وجاء تشكيل بالميراس ضد فلامنجو:

كارلوس ميجيل، برونو فوكس، أندرياس بيريرا، فيتور روكي، خلفين، جوستافو جوميز، بيكريز، رافائيل فيجا، موريلو، آلان، لوبيز.

تشكيل فلامنجو أمام بالميراس


وضم تشكيل فلامنجو أمام بالميراس:

روسي، فاريلا، دانيلو، ليو بيريرا، أليكس ساندرو، إريك، جورجينيو، دي أراسكايتا، كاراسكال، لينو، هنريكي.


وسيكون هذا النهائي الخامس بين فريقين برازيليين في آخر ست سنوات، ما يعكس هيمنة البرازيل على كرة القدم للأندية في أمريكا الجنوبية.

وتوج بالميراس ضد فلامنجو بـ 3 ألقاب لكل منهما ببطولة كأس كوبا ليبرتادوريس، ويسعى كل منهما لحصد اللقب الرابع في تاريخه.

ألقاب بالميراس 


وتوج بالميراس البرازيلي ثلاث مرات بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس وجاءت ألقاب بالميراس كالتالي..

1- توج بالميراس بأول لقب في عام 1999، بعد الفوز على نادي ديبورتيفو كالي الكولومبي في النهائي ركلات الترجيح.


2- توج بالميراس باللقب الثاني في عام 2020، بعد الفوز على مواطنه سانتوس بنتيجة 1-0.

3- توج بالميراس في عام 2021 باللقب الثالث بعد الفوز على مواطنه فلامنجو بنتيجة 2-1.

ألقاب فلامنجو 


توج فلامنجو بأول ألقابه في عام 1981 بعد الفوز في النهائي على كوبريلوا التشيلي 2-0، وأضاف فلامنجو اللقب الثاني في عام 2019، بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

ويرجع اللقب الثالث والأخير لفريق فلامنجو إلي عام 2022، بعد الفوز على مواطنه أتلتيكو باراناينسي بنتيجة 1-0 في النهائي.

كأس القارات للأندية


ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة بالميراس ضد فلامنجو إلى ربع نهائي كأس القارات للأندية، والذي سيلتقى مع كروز أزول بطل أمريكا الشمالية، على أن يواجه الفائز من بطلي الأمريكتين نظيره بيراميدز في نصف النهائي.

الجريدة الرسمية