السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 4 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

ضبط متهمين باصطحاب
ضبط متهمين باصطحاب أطفال للتسول في الجيزة،فيتو
18 حجم الخط

تمكنت مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن الجيزة من ضبط ٤ أشخاص من بينهم سيدتين، لاتهامهم باستغلال أطفال في أعمال التسول واستجداء المارَّة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وضبطت القوات خلال الحملة ٨ أطفال من المعرضين للخطر، كانوا بصحبة المتهمين أثناء ممارسة تلك الأنشطة المخالفة، وبمواجهة المتهمين أقرّوا بممارسة نشاطهم الإجرامي في استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية المعتمدة.

 

txt

ضبط 14 متورطا في استغلال الأحداث للتسول والبيع الإلحاحي بالجيزة

txt

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباحث رعاية الأحداث محافظة الجيزة دور الرعاية التسول إستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام فولهام 2/0 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

نيوكاسل يفوز برباعية على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

تشكيل مباراة توتنهام ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

الإدارية العليا تواصل انعقادها للبت في 187 طعنا على انتخابات النواب

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المتسابق أبو العلا يبهر “دولة التلاوة” بقراءة تهز القلوب، وهذه نصيحة لجنة التحكيم (فيديو)

"دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ منصور الشامى الدمنهورى: صوت نادر ومدرسة عريقة (فيديو)

برنامج دولة التلاوة، المتسابق محمد حسن صوت يبهر القلوب ويحيي الروح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية