ضبط 4 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

تمكنت مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن الجيزة من ضبط ٤ أشخاص من بينهم سيدتين، لاتهامهم باستغلال أطفال في أعمال التسول واستجداء المارَّة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وضبطت القوات خلال الحملة ٨ أطفال من المعرضين للخطر، كانوا بصحبة المتهمين أثناء ممارسة تلك الأنشطة المخالفة، وبمواجهة المتهمين أقرّوا بممارسة نشاطهم الإجرامي في استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية المعتمدة.

