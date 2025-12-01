"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

18 حجم الخط

دعاء البرد الشديد.. في ظل نوة البرد الشديدة التي أصابت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، تعرض الكثير من الأشخاص لنزلات برد شديدة، ما جعل دعاء البرد الشديد من أكثر الأدعية بحثا على جوجل.

وفيما يلي نستعرض معكم دعاء البرد الشديد مع حلول الشتاء

دعاء البرد الشديد مع حلول الشتاء

أوضح العلماء أنه لا يوجد صيغة محددة لـ دعاء البرد الشديد مع حلول الشتاء، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب ويأمل، وهناك عدد من الصيغ التي يرددها البعض مع البرد، منها: «اللهم فى هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية فى الدنيا والآخرة، فأحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين».

دعاء الشتاء

في سياق متصل يردد البعض دعاء البرد الشديد مع حلول الشتاء: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به».

من جانبها كانت دار الإفتاء، قد نشرت في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، دعاء عند البرد الشديد، وهو: "«اللهم هون برد الشتاء على عبادك المستضعفين، اللهم ارحم من لا مأوى له في هذا البرد الشديد، اللهم ابسط دفء رحمتك على من لا مأوى له».

دعاء الرعد

وأما عن أدعية الرعد، عن عبد الله بن الزبير- رضى الله عنه - موقوفًا عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض». رواه البخاري.

وجاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: « اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ».- رواه البخاري والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر. قال الله تعالى: « أو كصيبٍ من السماء».

دعاء النبي لتخفيف البرد الشديد

لم يرد عن النبي الكريم دعاء خاص لتخفيف البرد الشديد،وإنما الوارد أنه كان صلى الله عليه وسلم يردد في أوقات المطر: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على منابت الشجر، اللهم على الأودية، اللهم على الترب، اللهم غيثا هنيئا، اللهم غيثا نافعا، اللهم اسقنا غيثا نافعا غير ضار، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت له، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها، ومن شر ما أرسلت له".

لذا يمكن للمرء اختيار ما يتيسر له من دعاء في أوقات البرد الشديد ومنها:«اللهم في هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية في الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين».

وبخصوص الحديث الذي رواه عثمان الدارمي وغيره من رواية دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد - أو عن ابن حجيرة الأكبر، عن أبي هريرة، أو أحدهما - حدثه، عن النبي (، قال إذا كان يوم حار، فإذا قال الرجل: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله لجهنم: إن عبدًا من عبيدي استجارني من حرك، وأنا أشهدك أني قد أجرته، وإذا كان يوم شديد البرد، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله لجهنم: إن عبدًا من عبادي قد استعاذني من زمهريرك، فإني أشهدك أني قد أجرته قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: (بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها) فقد قال بعض أهل الحديث بضعفه وحسنته دار الإفتاء المصرية.

