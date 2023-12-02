مع تحذيرات خبراء الأرصاد الجوية من االبرد الشديد وانخفاض درجات الحرارة يبحث العديدون عن دعاء البرد الشديد وماذا كان يفعل النبي خلال الشتاء

دعاء البرد الشديد وماذا كان يفعل النبي خلال الشتاء

وفي السطور القادمة نذكر بعضا منها فإلي التفاصيل

كلمة "برد" في القرآن الكريم

وردت كلمة برد في القرآن الكريم في 3 مواضع هي:

1- “أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ” ﴿٤٣ النور﴾

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2- “قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ” ﴿٦٩ الأنبياء﴾

3- “لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا” ﴿٢٤ النبإ﴾.

عدد مرات ذكر الصيف والشتاء في القرآن الكريم

تساوى عدد مرات ذكر الصيف والحر بعدد مرات ذكر الشتاء والبرد في القرآن الكريم رغم اختلاف ورودهما في آياته الشريفة إذ لم يجتمعا في آية واحدة سوى مرة في النص الشريف:

{لِإِيلافِ قُرَيْشٍ * إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ والصَّيْفِ‏}[2 من سورة قريش‏] ولم يرد بعد ذلك لفظ الشتاء أو مشتقاته ولا الصيف ومشتقاته.

مواضع ذكر البرد والحر في القرآن الكريم

ورد ذكر الحر مرتين حيث يقول الله تعالى:{وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ}[81 من سورة النحل‏]

ومرة واحدة بلفظ حرّا في النص الكريم:{قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ‏}[81 من سورة التوبة]

كما ورد مرة واحدة بلفظ الحرور في قوله تعالى:{وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى‏ والْبَصِيرُ ولَا الظُّلُماتُ ولَا النُّورُ ولَا الظِّلُّ ولَا الْحَرُورُ}[21 من سورة فاطر].

وورد البرد بلفظ بردا مرتين في قوله تعالى:

{قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْدًا وسَلامًا عَلى‏ إِبْراهِيمَ‏}[69 من سورة الأنبياء]

وكذلك ورد بلفظ بارد مرتين في مثل النص الشريف:

{ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وشَرابٌ‏}[42 من سورة ص‏]

ويكون البرد قد تكرر 4 مرات، قدر ما تكرر الحر.

وأن الصيف والحر تكرر 5 مرات.. قدر ما تكرر الشتاء والبرد تماما.

كم مرة ذكرت كلمة زمهرير في القرآن؟

ذكرت مرة واحدة في القرآن الكريم، في قوله تعالى: {مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا} سورة الإنسان آية رقم (١٣).

كما تم ذكر كلمة زمهرير في الحديث النبوي الشريف روى أبو هريرة – أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “اشتكت النار إلى ربها فقالت يارب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير” رواه البخاري ومسلم”.

دعاء النبي عند البرد الشديد

قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارٌّ أَلْقَى اللَّهُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا أَشَدَّ حَرَّ هَذَا الْيَوْمِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ، قَالَ اللَّهُ لِجَهَنَّمَ: إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِيَ اسْتَجَارَنِي مِنْ حَرِّكِ فَإِنِّي أُشْهِدُكِ فَقَدْ أَجَرْتُهُ مِنْكِ..

فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ أَلْقَى اللَّهُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا أَشَدَّ بَرْدَ هَذَا الْيَوْمِ، اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ، قَالَ اللَّهُ لِجَهَنَّمَ: إِنَّ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِيَ اسْتَجَارَنِي مِنْ زَمْهَرِيرِكِ، وَإِنِّي أُشْهِدُكِ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، قَالُوا: وَمَا زَمْهَرِيرُ جَهَنَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بَيْتٌ يُلْقَى فِيهِ الْكُفَّارُ يَتَمَيَّزُ مِنْ شِدَّةِ بَرْدِهِ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ».

دعاء البرد الشديد للفقراء

"اللهم هون برد الشتاء على عبادك المستضعفين، اللهم ارحم من لا مأوى له في هذا البرد الشديد، اللهم ابسط دفء رحمتك على من لا مأوى له".

"اللهم في هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية في الدنيا والآخرة، فأحفظهم بحفظك وأرحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين".

دعاء البرد الشديد وماذا كان يفعل النبي خلال الشتاء

دعاء البرد الشديد للاجئين في المخيمات

اللهم اغث إخواننا المشردين واللاجئين في العراء والمخيمات في هذا البرد القارص

اللهم أغث إخواننا المشرَّدين واللاجئين في العراء والمخيَّمات في هذا البرد القارص…

اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم، اللهم الطف بهم وكن لهم عونًا ونصيرا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم أمددهم بمدد من عندك، اللهم واقصم كل من بغى وتآمر عليهم وقصّر عامدًا في جنبهم…

اللهم نسألك أن تشفي مرضاهم، وتداوي جرحاهم، وتستر نساءهم وأعراضهم، اللهم واحفظ شبابهم ورجالهم وأطفالهم وعجائزهم وشيوخهم كبيرهم وصغيرهم، اللهم ردهم إلى بيوتهم وذويهم واهليهم أعزَّة منصورين…

دعاء البرد الشديد وماذا كان يفعل النبي خلال الشتاء

من سنن النبى صلى الله عليه وسلم فى الشتاء





1-اغتنام الصوم:

قال صلى الله عليه وسلم: "الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة"، والمراد بالحديث أن الصائم فى الشتاء ينال أجر الصوم دون تعب كبير، فهو لن يعطش عطشا شديدا لوجود البرد، ولن يجوع كثيرا لقصر نهار الشتاء، فشبه الأجر هنا بالغنيمة التى يغنمها المجاهد دون أن يصطلى نار حرب دونها، لقلة مشقة الصوم فى الشتاء.

2-إطفاء النار وآلات التدفئة عموما

قال البخارى فى صحيحه: بَاب لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِى الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِى عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِى بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُون.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إن هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِى عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيرٍ هُوَ ابْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَمِّرُوا الْآنِيَةَ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتْ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ".

3-التبكير بالصلاة إذا اشتد البرد

قال الإمام البخارى فى صحيحه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِى قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ.

4-إسباغ الوضوء فى شدة البرد عند عدم وجود الماء المعتدل بواسطة آلات التدفئة

قال الإمام مسلم رحمه الله فى صحيحه: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إسماعيل بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إسماعيل - أَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إلى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ »."