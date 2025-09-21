آيات وأحاديث نبوية وأدعية لتحصين الأبناء

مع بدء دخول الأبناء للمدارس فإن كثيرا من الأمهات والآباء يحصنون أطفالهم من الحسد والشيطان بالدعاء وطلبا للتوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، وإن دعاء الأمهات والآباء لأبنائهم من الأدعية المستجابة، كما أنها من الأمور المشروعة، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء تحصين الأطفال في العموم والتى يمكن أن ندعو بها في أول أيام الدراسة

دعاء تحصين الأطفال في أول أيام الدراسة

دعاء تحصين الأطفال في أول أيام الدراسة

ورغم أنه لم يرد في السنة دعاء تحصين الأطفال في أول أيام الدراسة إلا أن هناك العديد من الأدعية النبوية المأثورة التي يمكن للمسلم أن يحصن بها نفسه وغيره درءا للحسد وفرحا بكمال النعمة وصونا للنفس من الأذى وهناك العديد من الأذكار التي يمكن التحصن بها التحصين بها، منها ما يأتي:

آيات التحصين في القرآن الكريم

هناك العديد من الآيات القرآنية التي يمكن قراءتها للتحصين، منها ما يأتي: قال -تعالى-: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ).

قال -تعالى-: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يؤوده حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ). قال -تعالى-: (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ).

قال -تعالى-: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ).

قال -تعالى-: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ).

قال -تعالى-: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَهِ النَّاسِ* مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ).

أحاديث من السنة النبوية لتحصين الأطفال

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعوّذ أحفاده الحسن والحسين؛ بقوله: (أُعِيذُكما بكلِماتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِن كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كلِّ عينٍ لامَّةٍ).

(أعوذُ بكَلِماتِ اللهِ التامَّاتِ كُلِّهِنَّ مِن شَرِّ ما خَلَقَ).

(بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ، ثلاثُ مراتٍ).[٣] (أعوذُ بِكلِماتِ اللَّهِ التامَّةِ من غضبِهِ وعقابِهِ وشرِّ عبادِهِ ومن همزاتِ الشَّياطينِ وأن يحضُرونِ).

(أعوذُ بوجهِ اللهِ الكريمِ، بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ، اللاتي لا يُجاوزهنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، من شرِّ ما نزل من السماءِ، ومن شرِّ ما يعرجُ فيها، ومن شرِّ ما ذرأ في الأرضِ، ومن شرِّ ما يخرجُ منها، ومن فتنِ الليلِ والنهارِ، إلا طارقًا يطرُقُ بخيرٍ)

(أعوذُ باللهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ؛ مِن هَمْزِه ونَفْخِه).

أدعية عامة لتحصين الأطفال

يمكن للمسلم الدعاء بما يشاء من الأدعية الصحيحة التي يستعين بها لتحصين أطفاله وأحبائه، ومن الأدعية التي يستأنس بها في ذلك ما يأتي:

اللهم إني استودعتك طفلي فاحفظه بعينك التي لا تنام، ولا تُريني فيه بأسًا ولا أذىً يا رب العالمين. اللهمّ يا قوي يا عزيز يا ذا القوة المتين اكلأ طفلي بحولك وقوتك وعنايتك

اللهمّ احفظه من كل عين تريد به السوء، اللهمّ إني جعلته في ودائعك وأنت أهل وأحقّ بهذه الأمانة.

ربّ قد التجأتُ إليك وحصّنتُ ولدي بك، اللهمّ احفظه من كلّ مكروه، ومن كل حاسدٍ إذا حسد، اللهمّ أبعِد عنه كلّ من أراد به سوءًا ورُدَّ كيده في نحره إنك على كل شيءٍ قدير.



دعاء تحصين الأطفال في أول أيام الدراسة





دعاء الأمهات للأبناء في أول أيام الدراسة

اللهم إني أستودعك أبنائي في هذا العام الدراسي، اللهم وفقهم وبارك لهم في أوقاتهم ويسّر لهم الخير في دراستهم أينما كانوا.

اللهم احفظ أبنائي في مدارسهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، وكلِّلهم بالصحة والعافية، ربي لا ترني فيهم أمرًا يؤذيني.

اللهم علم أبنائي ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا.

اللهم ﺳَﺪَّﺩ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺧَﻄَﺄَهم، ﻭَﻭَﻓَّﻘَهم...لما تحب وترضي

ﺳَﺪَّﺩ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺧَﻄَﺄَهم، ﻭَﻭَﻓَّﻘَهم...لما تحب وترضي ﺍﻟﻠﻬم ﺣﺒﺒﻬم ﻓِﻲ ﺍﻟﺘَّﻌْﻠِﻴﻢِ ﻭﺍﺟﻌﻠﻬم ﻣِﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ”.

“ ﺍﻟﻠﻬم ﺍﺟْﻌَﻞ ﺩُﺧُﻮﻟﻬم ﻓِﻲ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻤَﺪْﺭَﺳَﺔِ ﺩُﺧُﻮﻝ ﺧَﻴْﺮٌ ﻭﺑﺮﻛﺔ ”

اللهم افتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع الدعاء.

يارب افتح على أبنائي فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى.

رب استودعتك فلذة كبدي فأنت أعظم الموكلين يا الله حسبي الله الذي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

اللهم اني استودعك أبنائي في هذا العام الدراسي، اللهم أجعله عامًا سعيدًا عليهم.

اللهم اصلح حال أولادنا، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم يا رب.

اللهم اجعل أبنائي هداة مهتدين، وارزقهم العلم النافع، والعمل الصالح، والأخلاق الحسنة.

اللهم وفق أولادي في دراستهم واجعلهم من عبادك الصالحين، ومن أهل التقوى والصلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.