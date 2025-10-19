الأحد 19 أكتوبر 2025
دين ودنيا

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

سور وآيات يمكن قراءتها
سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح، هناك سور وآيات وردت ضمن أذكار الصباح والمساء ورد الحث على الدعاء بها، وعلى ذكر الله عامة، كذلك وردت في كثير من نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح، كما جاء الأمرَ بذكر الله ذكرًا كثيرًا، ومن المعروف أن الدعاء في الصباح من الأمور المستحبة لما فيها من استعانة بالله ولجوء إليه، كما أن الدعاء هو سلاح المؤمن وعدته لمواجهة الأعداء، كما أن الدعاء طاقة أمل تضاف إلي الإنسان حين يستشعر عظمة ربه وقدرته علي تحقيق الآمال وتسخير المستحيل، وخلال السطور التالية نستعرض معكم سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح.

 

هل الأذكار والدعوات عند الصباح واجبة 
سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح 

 

txt

فضائل الأذكار وترديد ذكر الصلاة على النبي بعد الصلوات المفروضة

txt

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

 

 

فضل ذكر الله عز وجل

 قالت دار الإفتاء المصرية في فتوي لها حول أذكار الصباح والمساء إنه مِن المقرَّر شرعًا أنَّ ذِكرَ الله تعالى مِن أفضل الأعمالِ؛ لأن سائر العبادات وسائل يتقرب بها العبد إلى الله عزَّ وجلَّ، بخلاف الذكر الذي هو المقصود الأسنى؛ كما في "شرح المشكاة" لشرف الدين الطيبي (5/ 1733، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز).

ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِن إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْناقَكُمْ»؟ قالوا: بلى، قال: «ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى» أخرجه الترمذي في "سننه". 

 

سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح 

 

امتلأت السُنة النبوية الشريفة بصنوف متعددة من صيغ أدعية وأذكار  الصباح، ولأن القرآن أفضل ما يبدأ به المسلم يوم مبارك، ويجعل الإنسان في معية الله تعالى، فقد وردت في ثنايا صيغ أدعية وأذكار الصباح العديد من الآيات والسور التي لو حرص المسلم على قراءتها فإنه يفتح الله له أبواب الخير والرزق الواسع والبركات والرحمات. ومن بين هذه الأيات والسور التي وردت ما يلي:



• «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » الآية 129 من سورة التّوبة سبع مرات.


• «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» آية الكرسي؛ وهي الآية 255 من سورة البقرة.


• « حم*تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ*غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ» الآيات من 1-3 من سورة غافر.


• سورة الإخلاص: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*اللَّهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ*وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ» ثلاث مرات.


• سورة الفلق: « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ*مِن شَرِّ مَا خَلَقَ*وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ*وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» ثلاث مرات.


• سورة الناس: « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ*مَلِكِ النَّاسِ*إِلَٰهِ النَّاسِ*مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ*الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ*مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ» ثلاث مرات.

