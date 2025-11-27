الخميس 27 نوفمبر 2025
حبس 14 رجلا وسيدة بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة

أمرت نيابة الجيزة بحبس 9 رجال و5 سيدات (لـ 5 منهم معلومات جنائية)، لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

 

استخدام 15 طفلا في أعمال التسول

 

وعثرت الأجهزة الأمنية بصحبة المواطنين، على 15 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية. 

