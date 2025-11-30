الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة فرد شرطة والتزوير في روض الفرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات القاهرة  اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بانتحال صفة فرد شرطة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة وتزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة روض الفرج.


أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة ضابط شرطة مزيف.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بحوزته (سلاح أبيض مطواة، قيد حديدى – 2 شهادة ميلاد مزورين").

وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة وقيامه بتزوير الشهادات والمحررات الرسمية من خلال أحد التطبيقات.

وأقر بارتكابه 3 وقائع نصب بذات الأسلوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة روض الفرج أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

إخلاء سبيل 3 أشخاص بكفالة 5 آلاف جنيه في المنيا ادعوا تزوير الانتخابات

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يهزم ريال أوفييدو 2-0 ويطارد الريال في وصافة الليجا

ارتفاع جديد في "كريستال وسلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع الضاني 35 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تفاصيل القبض على صانعي المحتوي "الأكيلانس وسلطانجي" للتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

بـ"الكف الصعيدي" والألعاب النارية، احتفالات حاشدة في إسنا بالأقصر بعد قرار إعادة انتخابات النواب (فيديو)

أخطأ في حق نفسه وزملائه، مدير الكرة بالزمالك يشن هجوما حادا على نجم الفريق

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

تعرف على مدة ساعات العمل وفقا للقانون الجديد

قانون التأمينات والمعاشات، تعرف على حالات الجمع بين المعاش والمرتب

لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتعليم العالي، شروط الحصول على تأشيرة الحج (مستند)

قفزة في اليوريا العادي والمخصوص، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية