اليوم، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة فرد شرطة والتزوير في روض الفرج

18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بانتحال صفة فرد شرطة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة وتزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة روض الفرج.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة ضابط شرطة مزيف.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بحوزته (سلاح أبيض مطواة، قيد حديدى – 2 شهادة ميلاد مزورين").

وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة وقيامه بتزوير الشهادات والمحررات الرسمية من خلال أحد التطبيقات.

وأقر بارتكابه 3 وقائع نصب بذات الأسلوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.