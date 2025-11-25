الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
موعد محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة فرد شرطة والتزوير في روض الفرج

محكمة، فيتو
حددت محكمة جنايات القاهرة 30 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بانتحال صفة فرد شرطة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة وتزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة روض الفرج. 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة ضابط شرطة مزيف.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بحوزته (سلاح أبيض مطواة، قيد حديدى – 2 شهادة ميلاد مزورين").

وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة وقيامه بتزوير الشهادات والمحررات الرسمية من خلال أحد التطبيقات.

وأقر بارتكابه 3 وقائع نصب بذات الأسلوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

