الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

19 نوفمبر موعد محاكمة عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

حددت  محكمة جنايات القاهرة 19 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدائرة قسم شرطة السلام.


أكدت المعلومات والتحريات التي وردت إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطلان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على عدد من الأختام المزورة والشهادات المزورة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.


وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة تزوير المحررات الرسمية قسم شرطة السلام أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة تزوير الشهادات في السلام

العشماوي يكشف تفاصيل واقعة تزوير روايته الجديدة "السيمفونية الأخيرة"

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة كريت باليونان وبيان من البحوث الفلكية للمصريين

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي والبوري والجمبري يقترب من الألف جنيه

انخفاض الصويا وارتفاع الردة والذرة البيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

خروج جثمان إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي متوجها إلى القاهرة لتشييعه (فيديو)

طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، حلوى دافئة ومختلفة

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية