 قرر المستشار محمد أبوكريشة، المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا، اليوم، إخلاء سبيل 3 أشخاص بكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامهم بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، تهدف إلى إثارة الشكوك وزعزعة الثقة فى العملية الانتخابية، بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة دير مواس.

إخلاء سبيل 3 أشخاص بكفالة 5 آلاف جنيه في المنيا ادعوا تزوير الانتخابات

 وكلف المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول الواقعة.

إحالة 3 متهمين إلى النيابة العامة

 وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا  أحالت 3 متهمين إلى النيابة العامة للتحقيق، لاتهامهم "بإثارة البلبلة ونشر أخبار مغلوطة على خلاف الحقيقة"، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، زعموا خلاله حدوث تزوير فى نتائج الانتخابات البرلمانية بإحدى الدوائر بالمحافظة، والادعاء بتعمد القائمين على العملية الانتخابية تقليص عدد اللجان للتضييق على الناخبين. 

 

وزارة الداخلية

حيث أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت خلاله أنه بفحص محتوى الفيديو المتداول، تمكنت من تحديد وضبط الأشخاص الثلاثة الظاهرين به، أحدهم له معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة ديرمواس.
وأكدت التحريات أن ما ورد فى الفيديو مجرد ادعاءات لا تمت للواقع بصلة، وتهدف إلى إثارة الشكوك وزعزعة الثقة فى العملية الانتخابية.

الجريدة الرسمية