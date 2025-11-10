الإثنين 10 نوفمبر 2025
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة تزوير الشهادات في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
أمرت  نيابة السلام بإحالة عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدائرة القسم، إلى محكمة الجنايات.


أكدت المعلومات والتحريات التي وردت إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطلان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على عدد من الأختام المزورة والشهادات المزورة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

