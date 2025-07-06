ماذا حدث في عاشوراء يوم مقتل الحسين، يحتفل العالم العربي والإسلامي اليوم بذكرى عاشوراء المعروفة تاريخيا بيوم نجاة سيدنا موسى من فرعون بحسب الأحاديث النبوية كما شهد هذا اليوم مقتل الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه في كربلاء وخلال السطور القادمة نستعرض معكم الأحاديث النبوية التي وردت عن النبي في مقتل الحسين رضي الله عنه ثم نعرج علي مقتل الحسين والذين قتلوا معه من أهل بيته وماذا كان مصير قاتله فإلي التفاصيل.

في ذكرى عاشوراء، ماذا قال النبي عن مقتل الحسين رضي الله عنه

أحاديث عن مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما

قال الإمام أحمد بسنده عن أنس قال استأذن ملك القطر أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فقال لأم سلمة: " احفظي علينا الباب لا يدخل أحد ". فجاء الحسين بن علي فوثب حتى دخل، فجعل يصعد على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الملك: أتحبه ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم". قال: فإن أمتك تقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه، قال: فضرب بيده، فأراه ترابا أحمر، فأخذت أم سلمة ذلك التراب، فصرته في طرف ثوبها، قال: فكنا نسمع: يقتل بكربلاء.

وقال أبو القاسم البغوي: بسنده عن أشعث بن سحيم، عن أبيه قال: سمعت أنس بن الحارث يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن ابني هذا - يعني الحسين - يقتل بأرض يقال لها: كربلاء. فمن شهد منكم ذلك فلينصره ". قال: فخرج أنس بن الحارث إلى كربلاء فقتل مع الحسين.

وعن عبد الله بن نجي، عن أبيه، أنه سار مع علي - وكان صاحب مطهرته - فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى عليا: اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله بشط الفرات. قلت: وماذا ؟ قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان، فقلت: يا نبي الله، أغضبك أحد ؟ وما شأن عينيك تفيضان ؟ قال: " بل قام من عندي جبريل قبل، فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات ". قال: " فقال: هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم. فمد يده، فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا "

وقد روى محمد بن سعد وغيره من غير وجه، عن علي بن أبي طالب، أنه مر بكربلاء، عند أشجار الحنظل، وهو ذاهب إلى صفين، فسأل عن اسمها فقيل: كربلاء. فقال: كرب وبلاء. فنزل وصلى عند شجرة هناك، ثم قال: يقتل هاهنا شهداء هم خير الشهداء غير الصحابة، يدخلون الجنة بغير حساب. وأشار إلى مكان هناك، فعلموه بشيء، فقتل فيه الحسين، رضي الله عنه.

وقد روي عن كعب الأحبار آثار في كربلاء وقد حكى أبو الجناب الكلبي وغيره أن أهل كربلاء لا يزالون يسمعون نوح الجن على الحسين، رضي الله عنه.

وروى ابن عساكر أن طائفة من الناس ذهبوا في غزوة إلى بلاد الروم، فوجدوا في كنيسة مكتوبا:

أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب

فسألوهم: من كتب هذا ؟ فقالوا: إن هذا مكتوب هاهنا من قبل مبعث نبيكم بثلاثمائة سنة.

وقال الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر، معه قارورة فيها دم، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا ؟ قال: " هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم". قال عمار: فأحصينا ذلك اليوم فوجدناه قد قتل في ذلك اليوم.

وروى الترمذي بسنده عن سلمى قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي، فقلت: ما يبكيك ؟ فقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول الله ؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفا.

وقال محمد بن سعد بسنده عن شهر بن حوشب قال: إنا لعند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صارخة، فأقبلت حتى انتهت إلى أم سلمة، فقالت: قتل الحسين. فقالت: قد فعلوها، ملأ الله قبورهم - أو بيوتهم - عليهم نارا. ووقعت مغشيا عليها، وقمنا.

مقتل الحسين وأبنائه وأقاربه

لما مات معاوية جاءت كتب أهل العراق إلى الحسين يسألونه القدوم عليهم، فسار بجميع أهله، حتى بلغ كربلاء موضعًا بقرب الكوفة، فعرض له عبد الله بن زياد، فقتلوه، وقتلوا معه ولديه: عليًا الأكبر، وعبد الله، وإخوته جعفرًا، ومحمدًا، وعتيقًا، والعباس الأكبر، وابن أخيه قاسم بن الحسن، وأولاد عمه محمدًا وعونًا ابنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ومسلم بن عقيل بن أبي طالب، وابنيه عبد الله، وعبد الرحمن، ولم يقتل أهل بيته جميعًا.

الناجون من كربلاء

أفلت من مذبحة كربلاء على الأصغر بن الحسين وحسن بن حسن بن علي وعمرو بن حسن والقاسم بن عبد الله بن جعفر وفاطمة وسكينة بنتا الحسين وزوجته الرباب الكلبية والدة سكينة وأم محمد بنت الحسن بن علي وعبيد وإماء لهم.

كيف قتل الحسين وآل بيته

لما بُويع ليزيد بعد موت أبيه، وكان أبوه بايع له الناس، أرسل يزيد إلى عامله بالمدينة: الوليد بن عتبة يأخذ له البيعة، فأرسل إلى الحسين، وعبد الله بن الزبير، فأتياه ليلًا، وقالا له: مثلنا لا يبايع سرًا، بل على رؤوس الأشهاد، ثم رجعا، وخرجا من ليلتهما في بقية من رجب، فقدم الحسين مكة وأقام بها، وخرج منها يوم التروية إلى الكوفة، فبعث عبد الله بن زياد لحربه: عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقيل أرسل: عبيد الله بن الحارث التميمي أن جعجع الحسين أي: احبسه "الجعجاع:المكان الضيق"، ثم أمر عمر بن سعد في أربعة آلاف، ثم صار عبيد الله بن زياد في العسكر إلى أن بلغوا اثنين وعشرين ألفًا، وأميرهم عمر بن سعد بن أبي وقاص.

واتفقوا على قتله يوم عاشوراء، قيل يوم الجمعة، وقيل السبت، وقيل الأحد، بموضع يقال له: الطف، وقتل معه اثنان وثمانون رجلًا فيهم الحارث بن يزيد التميمي، لأنه تاب آخرًا حين رأى منعهم له من الماء، وتضييقهم عليه.

قيل: ووجد بالحسين ـ رضي الله عنه ـ ثلاث وثلاثون طعنة، وأربع وثلاثون ضربة، وقتل معه من الفاطميين سبعة عشر رجلًا، وقال الحسن البصري: أصيب مع الحسين ستة عشر رجلًا من أهل بيته ما على وجه الأرض يومئذ لهم شبيه.

في ذكرى عاشوراء، ماذا قال النبي عن مقتل الحسين رضي الله عنه

مصير قاتل الحسين

بعد مقتل الحسين رضي الله عنه جاء بعض الفجرة برأسه إلى ابن زياد، فقيل إنه غضب لذلك وقال: إذا علمت أنه كذلك فلِمَ قتلته؟ والله لألحقنك به وضرب عنقه، وقيل إن يزيد هو الذي قتل القاتل، ولما تم قتله حمل رأسه وحرم بيته وزين العابدين معهم إلى دمشق كالسبايا قاتل الله فاعل ذلك وأخزاه، ومن أمر به أو رضيه... الخ ).

هل قتلة الحسين بن علي كفرة

وقتلة الحسين ليسوا بكفار، لكنهم فجرة ظلمة أكرم الله الحسين وأهل بيته بالشهادة على أيديهم رضي الله عنه وأرضا

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