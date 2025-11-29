دور البصل في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض

18 حجم الخط

يعتبر البصل من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية التي تقدم مجموعة من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك تحسين صحة القلب وتنظيم سكر الدم وزيادة كثافة العظام.

وينتمي البصل إلى جنس الثوميات، الذي يضم كذلك الثوم والكراث والبصل الأخضر، ويتميز بكونه لذيذا ومتعدد الاستخدامات ورخيص نسبيا، كما يحتوي على طائفة واسعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الصحية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

العناصر الغذائية الأساسية في البصل

يعد البصل كثيف العناصر الغذائية؛ فهو منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالفيتامينات والألياف والمعادن، وتحتوي حبة بصل متوسطة الحجم (تزن حوالي 110 جرام) على التركيبة الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 44

البروتين: 1.2 جرام

الكربوهيدرات: 10.3 جرام

السكر: 4.66 جرام

الألياف: 1.87 جرام

الدهون: 0.1 جرام

البوتاسيوم: 161 مليجرام (مجم)

فيتامين ج: 8.14 مجم

البصل غني بفيتامين ج، الذي قد يساعد في دعم وظيفة المناعة والمساعدة في إنتاج الكولاجين وامتصاص الحديد، كما يحتوي على فيتامينات ب، بما في ذلك الفولات وفيتامين ب 6، التي تلعب أدوارا رئيسية في عملية التمثيل الغذائي وإنتاج خلايا الدم الحمراء ووظيفة الأعصاب.

يحتوي البصل أيضا على البوتاسيوم، وهو معدن قد يساعد في الوظيفة الخلوية، وتوازن السوائل، ونقل النبضات العصبية، ووظيفة الكلى، وانقباض العضلات.

فوائد البصل لصحة القلب

يحتوي البصل على مضادات أكسدة ومركبات قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، فهو يحتوي على الكيرسيتين، وهو فلافونويد مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

مضادات الأكسدة ومركبات مكافحة السرطان

يعد البصل مصدرا ممتازا لمضادات الأكسدة ويحتوي على ما لا يقل عن 17 نوعا من الفلافونويدات، بما في ذلك الأنثوسيانين.

الأنثوسيانين هي فلافونويدات تندرج تحت مجموعة أكبر من مضادات الأكسدة تعرف باسم البوليفينول، وتتمتع هذه المركبات بخصائص مضادة للأكسدة وقد تساعد في، وتقليل الالتهاب، ودعم صحة القلب، ودعم صحة الكبد، ودعم صحة الدماغ، وقد خلصت المراجعات إلى أن استهلاك المزيد من الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة الناجمة عنها.

قد توفر مركبات الأنثوسيانين الموجودة في البصل خصائص مضادة للسرطان، كما يحتوي البصل أيضا على مركب الفيسيتين والكيرسيتين، وهما من فلافونويدات مضادة للأكسدة قد تثبط نمو الأورام، ولكن الحاجة لمزيد من الأبحاث قائمة في هذا الصدد.

تنظيم سكر الدم

قد يساعد تناول البصل في تنظيم مستويات سكر الدم، أظهرت الدراسات انخفاض في مستويات سكر الدم الصائم ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية مقارنة بمجموعة التحكم، وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات، تبين أن الكيرسيتين يقلل من مستويات جلوكوز الدم ومحتوى الجلوكوز في الكبد ومستويات الإنزيمات ومستويات الكوليسترول في المصل.

دعم كثافة العظام والخصائص المضادة للبكتيريا

قد يساعد البصل في دعم قوة العظام، فوجدت الدراسات أجريت أن استهلاك مستخلص فلافونويد البصل ساعد في زيادة كثافة المعادن، ويعتقد أن البصل قد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، وتعزيز مستويات مضادات الأكسدة، وتقليل فقدان العظام، مما قد يساعد في منع هشاشة العظام وتحسين كثافة العظام.

قد يساعد البصل في مكافحة البكتيريا الضارة المحتملة مثل الإشريكية القولونية، والزائفة الزنجارية، والمكورات العنقودية الذهبية، والعصوية الشمعية، وتشير المراجعات إلى أن الكيرسيتين في البصل يمكن أن يثبط نمو العديد من سلالات البكتيريا، بما في ذلك الملوية البوابية، المرتبطة بقرحة المعدة وبعض سرطانات الجهاز الهضمي.

فوائد البصل لصحة الجهاز الهضمي

يعد البصل مصدرا غنيا بالبريبايوتكس، الضرورية لصحة الأمعاء المثلى، والبريبايوتكس هي أنواع من الألياف غير القابلة للهضم يتم تكسيرها بواسطة بكتيريا الأمعاء المفيدة، وتتغذى بكتيريا الأمعاء على البريبايوتكس وتنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة، والتي قد تساعد في: تقوية صحة الأمعاء، تعزيز المناعة، تقليل الالتهاب، وتحسين عملية الهضم.

كما أن استهلاك الأطعمة الغنية بالبريبايوتكس قد يساعد في زيادة البروبيوتكس، مثل سلالات Lactobacillus وBifidobacterium، التي تفيد صحة الجهاز الهضمي، ويحتوي البصل على البريبايوتكس مثل الإينولين والفركتوأوليغوساكاريدس، والتي قد تساعد في زيادة عدد البكتيريا الصديقة في الأمعاء وتحسين وظيفة المناعة.

