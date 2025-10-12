فوائد البصل الأخضر، يبطئ انتشار الأورام ويقلل من فرص الإصابة بالسكري وأمراض القلب

يتميز البصل الأخضر بمذاقه المنعش، حيث يتمتع الجزء الأخضر المجوف والأنبوبي بنكهة بصلية خفيفة، بينما يوفر الطرف الأبيض الصغير نكهة أقوى وأكثر حدة.

يستخدم الطهاة حول العالم البصل الأخضر في الحساء والسلطات والمقليات، وأي طبق يحتاج إلى نكهة مميزة.

الفوائد الصحية للبصل الأخضر

على الرغم من أن البصل الأخضر يستهلك عادة بكميات صغيرة لا تحدث تعزيزا كبيرا في القيمة الغذائية، إلا أن تناوله بانتظام يوفر فوائد صحية ملحوظة كونه جزءا من مجموعة خضروات الأليوم التي تضم أيضا الثوم، وتحتوي على مركبات نباتية خاصة قد تساعد في مكافحة الأمراض، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

مصدر للألياف

يحتوي كوب واحد من البصل الأخضر المقطع على حوالي 10% من الألياف التي يحتاجها الجسم يوميا. يساعد الحصول على الكثير من الألياف على الشعور بالشبع، وخفض مستويات الكوليسترول، وقد يقلل من فرص الإصابة بالسكري وأمراض القلب وغيرها من الحالات الصحية.

مكافحة السرطان

قد يساعد البصل الأخضر وغيره من خضروات الأليوم في إبطاء نمو السرطان، خاصة في المعدة. يعتقد الباحثون أن مركبا يسمى الأليسين، الذي يعطي هذه الخضروات نكهتها القوية، قد يمنع الخلايا من التحول إلى خلايا سرطانية أو يبطئ انتشار الأورام.

الوقاية من العدوى

لطالما استخدمت مستخلصات البصل والثوم والأقارب لهذه النباتات كدواء؛ إذ يمكنها قتل البكتيريا والفطريات والفيروسات. أظهرت الاختبارات المعملية على أنواع معينة من البصل أنها بتركيزات عالية بما فيه الكفاية، يمكن لبعضها قتل أو إبطاء نمو بكتيريا السالمونيلا أو الإشريكية القولونية.

تقليل خطر الأمراض

تزخر خضروات عائلة البصل بالمغذيات النباتية، بما في ذلك مواد كيميائية تسمى مضادات الأكسدة التي تدافع عن الخلايا ضد التلف. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في البصل، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، على مطاردة الجذور الحرة، وهي مواد قد تؤدي إلى السرطان وأمراض القلب والأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.

تعزيز المناعة

يعد البصل الأخضر مصدرا جيدا لفيتامين ج ومركب الكيرسيتين الفلافونويدي. وكلاهما يمكن أن يقوي الجهاز المناعي ويساعده على مكافحة الأمراض.

مخاطر البصل الأخضر المحتملة

قد يمثل البصل الأخضر خطرا على بعض الأشخاص:

التداخل مع أدوية سيولة الدم: يحتوي البصل الأخضر على نسبة عالية من فيتامين ك، والذي يعمل ضد أدوية سيولة الدم. إذا كان الشخص يتناول دواء للوقاية من السكتات الدماغية أو النوبات القلبية أو الجلطات الدموية، يجب التواصل مع الطبيب قبل تناول البصل الأخضر.

الحساسية: من النادر أن يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البصل وغيره من نباتات الأليوم. تحدث الحساسية عندما يتفاعل الجسم مع مادة ما في الطعام ويطلق مادة كيميائية تسمى الهيستامين. قد تشمل الأعراض:

طفح جلدي أحمر

إحساس بالوخز أو الحكة في الفم

تورم حول العينين أو الشفاه أو أجزاء أخرى من الوجه

آلام في المعدة وقيء

رد فعل أكثر خطورة يسمى التأق، وهو حالة طبية طارئة قد تجعل التنفس صعبا وتؤثر على القلب.

عدم التحمل: من الأكثر شيوعا أن يعاني الأشخاص من عدم تحمل نباتات الأليوم، وهو أقل خطورة من الحساسية، ويعني أن الجسم لديه حساسية تجاه شيء ما في البصل الأخضر. بعد تناوله، قد تشعر بالانتفاخ، أو ألم في المعدة، أو الغازات. يحدث هذا عادة فقط عند تناول كمية كبيرة من البصل الأخضر.

