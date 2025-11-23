الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل استئناف سائق متهم بدهس معلمة في جسر السويس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت محكمة مستأنف مصر الجديدة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من سائق متهم بدهس معلمة تدعى مريم. ع تبلغ من العمر 30 سنة، أثناء عبورها الطريق في شارع جسر السويس بمصر الجديدة على حكم حبسه عامًا وكفالة 5 آلاف جنيه، وإيقاف الرخصة الخاصة به 6 أشهر إلى جلسة 30 نوفمبر الجاري.


حادث مروري بمصر الجديدة
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

 

مصرع سيدة دهسًا في مصر الجديدة


وأظهرت التحريات أن الفتاة كانت تعبر الشارع من مكان مخصص للعبور أثناء إغلاق إشارة المرور، قبل أن تصدمها سيارة مسرعة.

تم تشكيل فريق بحث  لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرير محضر لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستانف مصر الجديدة دهس معلمة شارع جسر السويس حادث مروري بمصر الجديدة مصرع سيدة دهسا في مصر الجديدة

مواد متعلقة

ميكروباص يقوده طفل يتسبب في حادث مروع، والنشطاء: استهتار وكارثة (فيديو)

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية