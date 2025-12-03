الحصري والشعشاعي ورفعت، خريطة التلاوات المرتلة والمجودة اليوم بإذاعة القرآن الكريم
تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأربعاء 12 جمادى الثانية 1447هـ الموافق 3 ديسمبر 2025، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
تلاوات المصحف المرتل للقارئ محمود خليل الحصري:
06:00 – سور الحج – المؤمنون – أول النور
08:55 – سورة النور (30ق)
10:00 – سور النور – الفرقان – آخر الشعراء
12:10 – سور الشعراء – النمل (29ق)
17:34 – سور النمل – القصص (30ق)
21:30 – سور القصص – العنكبوت (29ق)
01:00 – سور العنكبوت – الروم (30ق)
02:41 – سور الروم – الفرقان – السجدة – الأحزاب (30ق)
03:16 – سورة الأحزاب (28ق)
المصحف المرتل – رواية ورش:
19:51 – الشيخ محمود خليل الحصري
من سورة الشعراء 52–191
(تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق) – المدة 28ق
21:06 – الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
من سورة الروم 17 إلى سورة لقمان آية 13
(تسبقها تقدمة الشيخ محمود برانق) – المدة 21ق
الختمة المرتلة:
01:52 – القارئ أحمد محمد عامر
من سورة الروم آية 47 إلى سورة الأحزاب آية 6
(المدة 29:20ق)
تلاوات القرآن المجود – يوم الأربعاء 12 جماد آخر 1447
7:00 الشيخ محمد رفعت
00:08 صباحًا – الشيخ أحمد نعينع
ما تيسر من الزخرف / الدخان (30ق)
16:13 – قرآن المغرب – الشيخ طه الفشني
ما تيسر من سورة النحل (42ق)
17:11 – قرآن السهرة – الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي
ما تيسر من النجم / القمر (45ق)
24:15 – بعد منتصف الليل – الشيخ محمود محمد رمضان
ما تيسر من طه / التحريم / الحاقة / قصار السور / الفاتحة (44ق)
03:48 – قبل الفجر – الشيخ عبد العزيز علي فرج
ما تيسر من سورة الزمر (30ق)
