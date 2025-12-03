الحصري والشعشاعي ورفعت، خريطة التلاوات المرتلة والمجودة اليوم بإذاعة القرآن الكريم

18 حجم الخط

تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأربعاء 12 جمادى الثانية 1447هـ الموافق 3 ديسمبر 2025، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات المصحف المرتل للقارئ محمود خليل الحصري:

06:00 – سور الحج – المؤمنون – أول النور

08:55 – سورة النور (30ق)

10:00 – سور النور – الفرقان – آخر الشعراء

12:10 – سور الشعراء – النمل (29ق)

17:34 – سور النمل – القصص (30ق)

21:30 – سور القصص – العنكبوت (29ق)

01:00 – سور العنكبوت – الروم (30ق)

02:41 – سور الروم – الفرقان – السجدة – الأحزاب (30ق)

03:16 – سورة الأحزاب (28ق)

المصحف المرتل – رواية ورش:

19:51 – الشيخ محمود خليل الحصري

من سورة الشعراء 52–191

(تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق) – المدة 28ق

21:06 – الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

من سورة الروم 17 إلى سورة لقمان آية 13

(تسبقها تقدمة الشيخ محمود برانق) – المدة 21ق



الختمة المرتلة:

01:52 – القارئ أحمد محمد عامر

من سورة الروم آية 47 إلى سورة الأحزاب آية 6

(المدة 29:20ق)



تلاوات القرآن المجود – يوم الأربعاء 12 جماد آخر 1447

7:00 الشيخ محمد رفعت

00:08 صباحًا – الشيخ أحمد نعينع

ما تيسر من الزخرف / الدخان (30ق)

16:13 – قرآن المغرب – الشيخ طه الفشني

ما تيسر من سورة النحل (42ق)

17:11 – قرآن السهرة – الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي

ما تيسر من النجم / القمر (45ق)

24:15 – بعد منتصف الليل – الشيخ محمود محمد رمضان

ما تيسر من طه / التحريم / الحاقة / قصار السور / الفاتحة (44ق)

03:48 – قبل الفجر – الشيخ عبد العزيز علي فرج

ما تيسر من سورة الزمر (30ق)

