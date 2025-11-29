المراحل المبكرة لأمراض دواعم السن والتهاب اللثة وطرق علاجها

18 حجم الخط

التهاب اللثة هو المرحلة الأبكر والأخف من أمراض دواعم السن، وينتج عن تراكم البلاك والبكتيريا على الأسنان، مما يسبب عدوى موضعية.

أعراض التهاب اللثة

تتضمن الأعراض الشائعة لالتهاب اللثة احمرار وتورم ونزيف اللثة، خاصة أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، وعلى الرغم من أن الأعراض قد لا تكون واضحة في المراحل المبكرة، إلا أنه مع تفاقم الحالة قد تظهر أعراض أخرى مثل رائحة الفم الكريهة المستمرة، والحساسية تجاه الأطعمة الساخنة أو الباردة، والشعور بالألم عند مضغ الطعام، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

مضاعفات التهاب اللثة

يتم تشخيص التهاب اللثة عبر فحص الأسنان واللثة من قبل طبيب الأسنان، بحثا عن علامات النزيف، العدوى، التورم، وارتداد اللثة، وقد يلجأ الطبيب إلى الأشعة السينية لمعرفة ما إذا كان المرض قد وصل إلى عظم الفك.

إذا ترك التهاب اللثة دون علاج، يمكن أن يتطور إلى التهاب دواعم السن، وهو شكل أكثر خطورة يؤدي إلى ضرر غير قابل للإصلاح في العظام والأنسجة الداعمة للأسنان، وفقدان العظام حول الأسنان.

أسباب وعوامل الخطر لالتهاب اللثة

يعد التهاب اللثة استجابة التهابية لتراكم البلاك والجير على الأسنان، وهناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة، ومن أبرزها:

سوء نظافة الفم أو وجود أسنان ملتوية يصعب تنظيفها.

التدخين ومنتجات التبغ الأخرى، حيث يضعف قدرة الجسم على محاربة العدوى.

التغيرات الهرمونية مثل تلك المصاحبة للحمل.

الإصابة ببعض الحالات الصحية مثل السكري.

التاريخ العائلي لأمراض اللثة.

تناول بعض الأدوية (مثل علاجات الصرع، بعض علاجات السرطان، حاصرات قنوات الكالسيوم لضغط الدم، وبعض موانع الحمل الفموية) التي قد تقلل من تدفق اللعاب وتسبب جفاف الفم.

ويشير المختصون إلى أن البكتيريا المسببة للمرض يمكن أن تنتقل عبر اللعاب، مما يزيد احتمالية الإصابة بالتهاب اللثة لدى الأشخاص الذين يشاركون اللعاب مع مصاب، خاصة في حالات ضعف النظافة الفموية أو وجود حالات صحية أخرى مثل الإيدز أو اللوكيميا.

العلاج والوقاية من التهاب اللثة

يعد التهاب اللثة قابل للعلاج إذا تم الكشف عنه وعلاجه مبكرا، وتشمل خيارات العلاج:

التنظيف العميق للأسنان: يقوم طبيب الأسنان بإزالة البكتيريا والبلاك والجير.

كشط الجذر وصقل السطح: إجراء تنظيف عميق يصل إلى ما تحت خط اللثة لإزالة الجير وتنعيم سطوح جذور الأسنان لمنع التصاق البكتيريا.

تحسين نظافة الفم المنزلية: تعلم كيفية تنظيف الأسنان بشكل صحيح والحفاظ على النظافة بين زيارات العيادة.

غسول الفم المضاد للميكروبات: للمساعدة في تدمير البكتيريا المسببة للمرض.

إصلاح الأسنان والتركيبات: إصلاح أو استبدال التيجان أو الحشوات أو الجسور البارزة أو غير المناسبة لجعل الأسطح أسهل في التنظيف.

الوقاية تتمحور حول ممارسات النظافة الفموية الجيدة:

تنظيف الأسنان مرتين يوميا (بعد الاستيقاظ وقبل النوم)

تنظيف الأسنان بالخيط (الخيط الطبي) يوميا

التحكم في مستويات السكري في حال الإصابة به.

تجنب التدخين ومنتجات التبغ.

الحد من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكحول والسكر الزائد.

زيارة طبيب الأسنان لفحص دوري وتنظيف مرة واحدة على الأقل سنويا، وبتكرار أكبر إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض.

