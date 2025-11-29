رفعت فياض: لا عودة للتعليم المفتوح حتى الآن

18 حجم الخط

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض أن المحكمة الإدارية العليا لم تصدر حكمًا بإعادة نظام التعليم المفتوح، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير يخص وضع شهادة التعليم المدمج فقط.

نشأة التعليم المفتوح وتوسّعه الكبير

وقال: بدأ نظام التعليم المفتوح في أوائل التسعينات لإتاحة فرصة التعليم الجامعي للحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية القديمة، وكان يسمح بالدراسة في كليات مثل الآداب، الحقوق، التجارة، الزراعة، والإعلام، مقابل مادي ودون التزام بالانتظام الكامل، وبحلول عام 2014، بلغ عدد الملتحقين بالنظام نحو 140 ألف طالب وطالبة.

عوار أثّر على قطاعات حيوية بسبب التعليم المفتوح

وأضاف رفعت فياض أن التوسع المادي في النظام أدى إلى قبول تخصصات لا تتناسب فنيًا مع طلاب الدبلومات مثل الإعلام والحقوق، مما تسبب في توجه أمناء الشرطة إلى كلية الحقوق لتغيير مسارهم الوظيفي، تأثير سلبي على وزارة الداخلية، عزوف طلاب التعليم الفني عن تخصصاتهم الأساسية.

الاستبدال بالتعليم المدمج عام 2017

وتابع: قرر المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء التعليم المفتوح واستبداله بنظام التعليم المدمج، لكنه اعتبر الشهادة مهنية وليست أكاديمية، ما أثار خلافًا قانونيًا.

حكم المحكمة: الشهادة أكاديمية وليست مهنية

وأشار فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الكلام”، الذي يقدمه عمرو حافظ المذاع على قناة “الشمس"، إلى أن قرار المحكمة الإدارية العليا بتحويل الشهادة إلى مهنية تم دون تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ما يجعله غير قانوني، ويُلزم المجلس بأن تكون شهادة التعليم المدمج أكاديمية تعادل الليسانس أو البكالوريوس.

قرار عاجل بوقف القبول نهائيًا بنظام التعليم المفتوح

وأكد أنه نتيجة للحكم وما ترتب عليه من التزام بمنح شهادة أكاديمية، قرر المجلس الأعلى للجامعات وقف القبول نهائيًا في التعليم المدمج بداية من الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار الطلاب الحاليين فقط لحين تخرجهم.

مستقبل النظام التعليمي البديل ما زال قيد الدراسة

وقال:"حتى الآن، لا توجد عودة للتعليم المفتوح، ولا استمرار لقبول دفعات جديدة في التعليم المدمج، ما يفتح الباب أمام الدولة لإعداد نظام جامعي بديل أكثر تنظيمًا وتوافقًا مع سوق العمل".

