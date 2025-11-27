الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجيوشي: الحكم بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية خاص بالجامعات الحكومية فقط

د. أحمد الجيوشي
د. أحمد الجيوشي
18 حجم الخط
ads

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس التعليم التكنولوجي والجامعات التكنولوجية أن الحكم الصادر أمس عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء "البكالوريوس المهني" هو يخص برامج التعليم المفتوح التي كانت تقدمها الجامعات الحكومية فقط.

وكشف الجيوشي أن الجامعات التكنولوجية لها قانون يحدد مسمى المؤهلات العلمية الصادرة عنها، وأنه يجري تعديله حاليا في مجلس النواب لتدارك سلبياته.

عودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية 

كانت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة تعليم – قد قضت بقبول الطعنين المقامين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بأسباب الحكم، مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.

وأكد الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن حكم عودة التعليم المفتوح بالشهادة الأكاديمية يعد حكما تاريخيا يضاف الى مشوار رابطة التعليم المفتوح على مدار 8 سنوات من أجل الحصول على حقوق طلاب وخريجى التعليم المفتوح والمدمج.

وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن هذا الانتصار القضائي يأتي تتويجًا لجهود مستمرة ومتكاملة بذلتها الرابطة عبر سنوات من التواصل مع الجهات الرسمية، وتقديم المذكرات القانونية، ودعم الطلاب في كل مراحل التقاضي، مؤكدا أن هذا الحكم يعيد الاعتبار للتعليم المفتوح والمدمج باعتباره مسارًا جامعيًا معتمدًا، ويلزم الجهات الأكاديمية بالعودة إلى الشهادات الأكاديمية الكاملة دون أي توصيف مهني ينتقص من قيمتها العلمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعات التكنولوجية مجلس التعليم التكنولوجي التعليم المفتوح برامج التعليم المفتوح مجلس النواب عودة التعليم المفتوح

مواد متعلقة

إجراء مرتقب من رابطة التعليم المفتوح بعد حكم عودته بالشهادة الأكاديمية

معتمد وشهادته معادلة من الأعلى للجامعات، معلومات عن معهد رمضان صبحي

دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية أسبوعا

المالية: 650 ألفا قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

أول تعليق من الإخوان على إعلان ترامب اتخاذ خطوات لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية

المركز القومي للمسرح يعلن آخر موعد للتقديم لمسابقة السيد درويش الموسيقية

أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 27-11-2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية