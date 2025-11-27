الجيوشي: الحكم بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية خاص بالجامعات الحكومية فقط

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس التعليم التكنولوجي والجامعات التكنولوجية أن الحكم الصادر أمس عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء "البكالوريوس المهني" هو يخص برامج التعليم المفتوح التي كانت تقدمها الجامعات الحكومية فقط.

وكشف الجيوشي أن الجامعات التكنولوجية لها قانون يحدد مسمى المؤهلات العلمية الصادرة عنها، وأنه يجري تعديله حاليا في مجلس النواب لتدارك سلبياته.

عودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية

كانت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة تعليم – قد قضت بقبول الطعنين المقامين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بأسباب الحكم، مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.

وأكد الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن حكم عودة التعليم المفتوح بالشهادة الأكاديمية يعد حكما تاريخيا يضاف الى مشوار رابطة التعليم المفتوح على مدار 8 سنوات من أجل الحصول على حقوق طلاب وخريجى التعليم المفتوح والمدمج.

وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن هذا الانتصار القضائي يأتي تتويجًا لجهود مستمرة ومتكاملة بذلتها الرابطة عبر سنوات من التواصل مع الجهات الرسمية، وتقديم المذكرات القانونية، ودعم الطلاب في كل مراحل التقاضي، مؤكدا أن هذا الحكم يعيد الاعتبار للتعليم المفتوح والمدمج باعتباره مسارًا جامعيًا معتمدًا، ويلزم الجهات الأكاديمية بالعودة إلى الشهادات الأكاديمية الكاملة دون أي توصيف مهني ينتقص من قيمتها العلمية.

