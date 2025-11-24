رفعت فياض: ما حدث بمدرسة سيدز جريمة وقرارات وزير التعليم تهذيب للمدارس الدولية (فيديو)

18 حجم الخط

وصف الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، ما حدث فى مدرسة سيدز الدولية بأنها جريمة، لأنها لأول مرة تحدث فى مصر بهذا الشكل، خاصة وأن الفاعل ليس فردا واحدا، وأن الذين تعرضوا للاعتداء عدة أطفال.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": إن قرارات وزير التعليم تهذيب للمدارس الدولية، والتى شملت تحديث أنظمة كاميرات المراقبة لتغطي كافة أجزاء المدارس.

وأضاف: "الجريمة التى ارتكبت ضد أطفال مدرسة سيدز كانت بمكان لا يوجد فيه أي كاميرات، وبعيد عن الرؤية والعين، كما تقرر تكليف أكثر من موظف لمراقبة هذه الكاميرات، وإلزام جميع المدارس بتحليل اختبار المخدرات لكافة العاملين بها، ولن يتم تجديد ترخيص أي مدرسة بدون ذلك".

وأشاد بقرار وزير التعليم بمنح كافة المدارس الخاصة مهلة لتقديم ملفات كاملة عن العاملين بها ومرفق فيها صحيفة الحالة الجنائية"، مضيفا: إن مصاريف الدراسة في مدرسة سيدز تصل لـ 80 ألف جنيه، ومع ذلك الإدارة ترفض تعيين عدد كاف من العاملين أو المشرفين.

