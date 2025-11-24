حملات تموينية على مخابز الوادي الجديد

18 حجم الخط

شنت إدارة تموين بلاط، بمحافظة الوادي الجديد، حملة تموينية مكثفة برئاسة مسعد علي مصطفى، مدير الإدارة، وبمشاركة معاونيه، وذلك في إطار الجهود الرقابية المستمرة لمراقبة الأسواق وحماية المستهلك، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، صرح بذلك الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة

وأوضحت سلوى، أن الحملة شملت المرور على المخابز والمحلات التجارية والأسواق والباعة الجائلين، للتحقق من مدى التزامهم باللوائح والقوانين المنظمة للنشاط، وضمان توفير السلع الأساسية بالمستويات المطلوبة، ومنع الممارسات المخالفة.

وقالت مدير تموين الوادي الجديد، إن الحملة أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم العثور على 35 كجم من حلوى المولد منتهية الصلاحية، ظهر عليها تغير في الخواص الطبيعية وتحجر، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر جنح بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين.

وأشارت مدير التموين، إلى ضبط عدد مخالفتين في بعض المخابز والتي تعلقت بعدم الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وأكد مسؤولو الحملة على استمرار مثل هذه الحملات التموينية بشكل دوري ومفاجئ، لضمان انتظام العمل بكافة المنافذ التموينية، والرقابية على السلع المدعمة، وحماية حقوق المواطنين، وتأمين وصول السلع التموينية والمدعمة بالجودة والسعر المقررين.

وتهيب مديرية التموين السادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

أو غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959.

