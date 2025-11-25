الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محافظ الوادي الجديد يصدر حركة تنقلات بين رؤساء المراكز ونوابهم

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، حركة تنقلات لعدد من رؤساء المراكز ونوابهم، وذلك ضمن خطة المحافظة لضخ دماء جديدة من الكفاءات الإدارية، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظائف بالطرق القانونية.

وتضمن قرار محافظ الوادي الجديد، تكليف كلٍّ من:
سلامة علي محمد رئيسًا لمركز ومدينة باريس 
حامد محمد عبد الله رئيسًا لمركز ومدينة بلاط
ياسر عبد التواب محمود نائب أول رئيس مركز باريس 
ماهر حسين محمد نائب أول رئيس مركز الداخلة 
السيد سيف الدين السيد نائب ثان رئيس مركز باريس

وأكد محافظ الوادي الجديد أن القرار يهدف إلى إتاحة الفرص لكوادر جديدة؛ تسهم في تطوير مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

