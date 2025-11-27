الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المدير الإقليمي لليونسكو بمصر والسودان يزور محافظة الوادي الجديد

المدير الإقليمي لمكتب
المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بمصر ونائب المحافظ، فيتو
18 حجم الخط

استقبلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بمصر والسودان، والتي تزور المحافظة ؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين اليونسكو والمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي حزين عضو مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأوضحت نائب محافظ الوادي الجديد، أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي والهوية الزراعية للمحافظة، ودعم الممارسات الزراعية المتطورة ونقل الخبرات التاريخية في مجالات الزراعة والري عبر الأجيال الجديدة من المزارعين والمنتجين.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة التي تستمر على مدار ٤ أيام زيارات تفقدية للمشروعات الزراعية ولقاء المزارعين ومنتجي التمور وعقد حلقات نقاشية مع المختصين الأكاديميين والتنفيذيين بالقطاع الزراعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنوع البيولوجي الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي المدير الإقليمي لليونسكو الوادى الجديد حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي مركز بحوث الصحراء

الأكثر قراءة

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بورفؤاد في دور الـ32 لكأس مصر

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

البرازيل وإيطاليا يلجآن إلى ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بكأس العالم للناشئين

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

كأس العالم للناشئين، تعادل إيطاليا والبرازيل سلبيا في الشوط الأول

كأس مصر، سموحة يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

خدمات

المزيد

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على قيمة قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة أول جمعة من جمادى الآخرة، وأذكار من الكتاب والسنة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

قراءة في هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر، السنة النبوية في مواجهة التحدي

المزيد
الجريدة الرسمية