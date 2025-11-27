المدير الإقليمي لليونسكو بمصر والسودان يزور محافظة الوادي الجديد

18 حجم الخط

استقبلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بمصر والسودان، والتي تزور المحافظة ؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين اليونسكو والمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي حزين عضو مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأوضحت نائب محافظ الوادي الجديد، أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي والهوية الزراعية للمحافظة، ودعم الممارسات الزراعية المتطورة ونقل الخبرات التاريخية في مجالات الزراعة والري عبر الأجيال الجديدة من المزارعين والمنتجين.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة التي تستمر على مدار ٤ أيام زيارات تفقدية للمشروعات الزراعية ولقاء المزارعين ومنتجي التمور وعقد حلقات نقاشية مع المختصين الأكاديميين والتنفيذيين بالقطاع الزراعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.