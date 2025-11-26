الوادي الجديد تستعد لإقامة مهرجان الرياضات التراثية والفنون

18 حجم الخط

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، نادي الهجن والفروسية والرماية شمال مدينة الخارجة، اليوم، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لإقامة مهرجان الوادي الجديد للرياضات التراثية والفنون خلال شهر ديسمبر المقبل، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز، ومحمد فكري مدير عام الشباب والرياضة والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة.

وأكدت نائب المحافظ، رفع كفاءة محيط النادي وتوفير الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لإقامة المشاركين، ومراجعة جاهزية مضمار السباق، والتنسيق مع الاتحاد المصري للرماية؛ لإنهاء الاشتراطات المطلوبة لتجهيز ميدان الرماية.

ووجهت نائب محافظ الوادي الجديد، بتجهيز القرية التراثية الملحقة بالنادي؛ لاستضافة جزء من الفعاليات التي تشمل بطولات ومباريات بعدد من الألعاب الرياضية المستحدثة.

