إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في انقلاب سيارة داخل ترعة بطريق طنطا الزراعي

أُصيب 4 أفراد من أسرة واحدة صباح اليوم إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق طنطا الزراعي بالقرب من قرية ميت حبيش القبلية بمحافظة الغربية.

محافظ الغربية يتابع مشروع تغطية ورصف مصرف الزهار

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق طنطا - كفر الشيخ الدولي

بلاغ للأجهزة الأمنية 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا بوقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة 4  أفراد من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بإحدى الترع.

 

الدفع بسيارات الإسعاف

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ووحدة الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ كما دفعت هيئة الإسعاف بـ 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

 انتشال السيارة والمصابين

وتمكنت القوات بمحافظة الغربية من انتشال السيارة والمصابين من داخل الترعة فيما أكدت مصادر طبية أن الإصابات تنوعت بين كسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتطام وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

الجريدة الرسمية