إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في انقلاب سيارة داخل ترعة بطريق طنطا الزراعي

18 حجم الخط

أُصيب 4 أفراد من أسرة واحدة صباح اليوم إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق طنطا الزراعي بالقرب من قرية ميت حبيش القبلية بمحافظة الغربية.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا بوقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بإحدى الترع.

الدفع بسيارات الإسعاف

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ووحدة الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ كما دفعت هيئة الإسعاف بـ 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

انتشال السيارة والمصابين

وتمكنت القوات بمحافظة الغربية من انتشال السيارة والمصابين من داخل الترعة فيما أكدت مصادر طبية أن الإصابات تنوعت بين كسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتطام وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.