محافظ الغربية يتفقد أولى سيارات الدوريات الذكية: ملتزمون بتطبيق أحدث وسائل الرقابة

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ظهر اليوم سيارة الدورية الذكية التي تم إدراجها حديثًا للعمل ضمن منظومة المرور بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتحول الرقمي والارتقاء بمنظومة المرور والتحكم الميداني.

وخلال تفقده للسيارة استمع محافظ الغربية إلى شرح تفصيلي حول إمكانات الدورية الجديدة والتي تأتي مزودة بتقنيات متقدمة للرقابة الذكية منها منظومة مراقبة ميدانية بزاوية ٣٦٠ درجة تتيح متابعة الحركة المرورية لحظيًا، بالإضافة إلى نظام متطور لرصد السيارات المبلّغ بسرقتها وربطها مباشرة بغرفة العمليات المركزية.

كما تمتلك الدورية القدرة على فحص بيانات المركبات المنتهية الترخيص فوريا إلى جانب منظومة رادار متحرك لقياس السرعات وضبط المخالفات على الطرق الرئيسية والفرعية بدقة عالية.

وأكد محافظ الغربية أن إدخال هذه المنظومة المتطورة يأتي في إطار جهود المحافظة لتعزيز الانضباط المروري وتوفير أعلى معدلات الأمان للمواطنين مشيرًا إلى أن الدورية الذكية تمثل “نقلة نوعية حقيقية في أسلوب العمل الميداني” وأن ما توفره من تقنيات حديثة يسهم في دعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بصورة ملموسة.

وأضاف الجندي أن المحافظة مستمرة في تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المروري بما يشمل دعم منظومة التحكم المركزي ومواصلة إدخال الأجهزة الذكية التي ترفع من كفاءة المتابعة وتسهم في الحد من الحوادث وتحقيق سيولة مرورية على مدار اليوم مؤكدا أن الهدف الأول هو خدمة المواطن وتطبيق القانون بحزم مع مراعاة البعد الإنساني.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على تقديره لجهود رجال المرور في الغربية وعلى رأسهم العميد وائل حمودة موجها بالاستمرار في التدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل بروح الفريق لتقديم خدمة مرورية أكثر جودة ودقة للمواطنين.

