بتوجيهات شيخ الأزهر، تسليم مساعدات بيت الزكاة إلى أهالي غزة (فيديو وصور)

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الأمناء، الانتهاء من تسليم كافة المساعدات والمستلزمات الإنسانية الخاصة بالدُّفْعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية الثانية عشرة، التي وصلت إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري، في ظل موجة البرد القارص التي تضرب القطاع.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن الدُّفْعة الأولى من القافلة تضمنت عشرات الآلاف من الخيام المجهزة، والتي تم نصبها وتسليمها بالكامل للأُسَر المتضررة في المناطق المنكوبة، بعد أن دُمِّرت منازلهم جراء العدوان الصهيوني الغاشم، ليجدوا مأوًى آمنًا يقيهم قسوة الطقس وساعات الليل الباردة.

وأضاف «بيت الزكاة والصدقات»، أن فِرَق العمل داخل قطاع غزة فرشت الخيام وزودتها بالمستلزمات المعيشية الأساسية، بما في ذلك البطاطين، والأغطية، والمواد الغذائية، والمياه النقية، إلى جانب المستلزمات الطبية والعلاجية، وألبان الأطفال، والحفاضات، ومستلزمات العناية الصحية، وذلك بهدف توفير بيئة إنسانية عاجلة للأُسَر التي فقدت كل مقومات الحياة.

يأتي تنفيذ الدُّفْعة الأولى من شاحنات القافلة الثانية عشرة ضمن جهود الحملة العالمية لنصرة أهل غزة «أغيثوا غزة»، التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر تحت شعار: «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، والتي شهدت دعمًا وإسهامًا من أكثر من 85 دولة حول العالم؛ تلبية لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» استمراره في تقديم الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة، وبذل كل الجهود الممكنة للتخفيف من معاناتهم، وتوفير الاحتياجات الضرورية التي تضمن لهم الكرامة والحد الأدنى من مقومات الحياة في ظل الأوضاع الراهنة.

