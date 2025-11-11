مع بداية الشتاء، بيت الزكاة يطلق حملة دفء وطمأنينة بشمال وجنوب سيناء (صور)

18 حجم الخط

انتهى «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والمواد الغذائية على المستحقين في محافظات شمال وجنوب سيناء، في إطار حملة «دفء وطمأنينة» لشتاء هذا العام.

حملة «دفء وطمأنينة» من بيت الزكاة والصدقات

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الثلاثاء أن حملة «دفء وطمأنينة» تستهدف توزيع بطاطين وألحفة، ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع والمناطق النائية في جميع المحافظات.

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» أن حملة «دفء وطمأنينة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» تستهدف توزيع مئات الآلاف من البطاطين والملابس الشتوية الجديدة، والمواد الغذائية؛ في إطار برنامج «ستر وغطاء» أحد البرامج التنموية لدعم الأسر الأولى بالرعاية؛ في جميع المحافظات لطمأنتهم ومساندتهم وإدخال السرور على قلوبهم.

