الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر نوفمبر 2025 للمستحقين بكل المحافظات، اليوم

بيت الزكاة والصدقات،
بيت الزكاة والصدقات، فيتو

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر نوفمبر بداية من اليوم الأحد الموافق 2 من نوفمبر 2025م.

 صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر نوفمبر

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر نوفمبر 2025م، متوافر اليوم في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

صرف الإعانات الشهرية من بيت الزكاة والصدقات للمستحقين

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج «سند» لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأُسَر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعانات الشهرية من بيت الزكاة الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر مستحقي الدعم النقدي الشهري مستحقى الدعم النقدى مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات

مواد متعلقة

بيت الزكاة يختتم توزيع المستلزمات الدراسية على آلاف الطلاب الأيتام

بمناسبة المولد النبوي، «بيت الزكاة» يصرف 500 جنيه منحة إضافية على إعانة سبتمبر

بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة "إلى المدرسة"

دخول قافلة «بيت الزكاة» الحادية عشرة إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر نوفمبر 2025 للمستحقين بكل المحافظات، اليوم

ليفربول يقفز 4 مراكز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

خدمات

المزيد

وزير جيش الاحتلال: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، الدكتور محمد المسير عالم حمل همّ الدعوة بعقل المفكر وقلب المربي

علماء دار الإفتاء يشرحون «أحكام الإجارة» ضمن المجالس الإفتائية

دعاء الصباح لتفريج الكروب والهموم، احرص عليه

المزيد
الجريدة الرسمية