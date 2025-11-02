«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر نوفمبر 2025 للمستحقين بكل المحافظات، اليوم

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر نوفمبر بداية من اليوم الأحد الموافق 2 من نوفمبر 2025م.

صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر نوفمبر

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر نوفمبر 2025م، متوافر اليوم في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

صرف الإعانات الشهرية من بيت الزكاة والصدقات للمستحقين

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج «سند» لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأُسَر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

