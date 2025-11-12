الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أخبار مصر

أمين بيت الزكاة: تمكنا من تجهيز 12 قافلة مساعدات لأهلنا بفلسطين (فيديو)

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر أمين بيت الزكاة والصدقات
قالت الدكتورة سحر نصر، الأمين العام لـ بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: إن الحرصَ على تضافر الجهود والتعاون في تلك المرحلة الحرجة ضرورة أساسية لدعم وإغاثة غزة بكل الاحتياجات الرئيسية التي تكفل لأشقائنا في القطاع الحق في الحياة الكريمة والرعاية الصحية والأمن الغذائي. 

القمة الدولية الإنسانية من أجل غزة التي تُعقد في العاصمة التركية إسطنبول

وأكدت خلال مشاركتها في القمة الدولية الإنسانية من أجل غزة التي تُعقد في العاصمة التركية إسطنبول إن إطلاق حملة «أغيثوا غزة» تحت إشراف شيخ الأزهر كان لها دور رئيس مع مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدني في إدخال كميات هائلة من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى غزة طوال العامين الماضيين؛ والتي بلغت أكثر من 25 ألف طن من المواد الغذائية والمياه النقية والأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات المعيشية وأدوات النظافة الخاصة بالسيدات والملابس والبطاطين والخيام عن طريق ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية؛ لإغاثة أهلنا الذين حُوصِروا داخل قطاع غزة؛ وقد شارك في تلك الحملة وفود شعبية من أكثر 85 دولة حول العالم. 

وعبَّرت الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، عن الألم الذي كان يعتصر قلوبنا جميعًا جرَّاء المشاهد المأساوية التي كان يتعرض لها أشقاؤنا في غزة؛ ومن أجل ذلك بذلنا جهدًا كبيرًا من أجل تجهيز اثنتي عشرة قافلة إغاثية لإيصالها إلى قطاع غزة لنَجْدة المستضعفين هناك. 

وأشارت كذلك إلى بعض الرسائل المغلوطة التي كان يروجها البعض عن عدم وصول المساعدات، خلافًا للحقيقة، والتي لم تؤثر سلبًا أو توقِف مسيرة هذا العمل الإنساني أو تُعطل أداء الرسالة التي وضع أساسها شيخ الأزهر بكلمة فضيلته «على نياتِكم تُرزَقون»؛ وعلى هذا الأساس كنا دائمًا نُجدِّد العهد والنية ونشحذُ الهمّة والعزم لإعداد قافلة تلو الأخرى؛ حتى وصلنا للقافلة الثانية عشرة، وأنه يجري حاليًا تجهيز قافلة كبرى تحوي عشرات الآلاف من الخيام للإيواء والإغاثة، كضرورة حالَّة ومُلِحّة في هذا التوقيت لحماية أشقائنا الفلسطينيين من برد الشتاء القارص. 

سحر نصر: شيخ الأزهر أول من دعا لنصرة أشقائنا بإطلاق حملة “أغيثوا غزة”

وأكَّدَت الدكتورة سحر نصر، أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يُولِي عناية خاصة بالنساء الفلسطينيات في غزة، حيث وجَّه فضيلته بتوفير مستلزمات العناية الطبية والصحية لهن، علاوة على توفير ألبان لأطفالهن.

في ختام القمة؛ وجَّه المنظِّمون الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وأهلنا في غزة، كما وجَّهوا الشكر للأستاذة الدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات؛ لمشاركتها المتميزة؛ آملين أن ينعقد المؤتمر القادم في مصر قريبًا قُبيل شهر رمضان المقبل بإذن الله.
 

