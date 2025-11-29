رئيس البرلمان العربي: التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط ضرورة لا غنى عنها

18 حجم الخط

أكد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة ليست مجرد محطة زمنية ولكنها كانت نواة للشراكة الأورومتوسطية وتعزيز التعاون والحوار.

الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية، والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت، بحضور النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتوليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال: تأتي الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وأزمات متلاحقة تؤثر على اقتصاداتنا الوطنية ولا يمكن لدولة بمفردها أن تواجهها مهما كانت قدراتها.

التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط لم يعد خيارا

وأشار إلى أن خبرات السنوات الماضية أثبتت أن التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط لم يعد خيارا بل هو ضرورة لا غنى عنها، تحتم علينا الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية مستدامة، فالمنطقة تحتاج اليوم إلى مشروعات تنموية كبرى وإلى آفاق أرحب للاستثمار المتبادل، لتعزيز التجارة وتعزيز القطاع الخاص، ودعم سلاسل الإمداد والتوريد بين جانبي المتوسط فليكون الاقتصاد المستدام هو الأساس الحقيقي للاستقرار والضمانة الفعلية لتعزيز التنمية وخلق حياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

رئيس البرلمان العربي

وقال رئيس البرلمان العربي: إن اهتمامنا بالبعد الاقتصادي رغم أهميته القصوى لا يمكن أن يشغلنا عن الأبعاد السياسية والأمنية، فالتنمية لا تزدهر إلا في بيئة مستقرة، ورؤية مشتركة للأمن الإقليمي، وفي هذا السياق تحديدا لا يمكن أن نغفل قضيتنا الأولى والمركزية القضية الفلسطينية، التي تمثل جوهر الاستقرار في منطقتنا وركيزة أساسية للأمن الإقليمي، لذلك يؤكد البرلمان العربي إلى أهمية دعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار، كما يطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته في إجبار كيان الاحتلال على وقف اعتداءاته الهمجية وممارساته الإجرامية في الضفة الغربية.

الأمن والسلام الحقيقي لن يتحققان إلا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وأكد أن الأمن والسلام الحقيقي لن يتحققان إلا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأضاف أن عملية برشلونة منذ انطلاقها أكدت على أهمية الدور البرلماني في متابعة هذا المسار ودعم الحكومات في تنفيذ التزاماتها، والبرلمانيين بما يمثلونه من دور مهم في تمثيل الشعوب هم حجر الزاوية في تنفيذ أي مشروع مشترك، والجمعية تتحمل اليوم مسئولية أكبر في الدفع نحو سياسات أكثر تكاملا بين ضفتي المتوسط وبناء جسور الثقة والحوار عبر الدبلوماسية البرلمانية، والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحوار وتحقيق الأمن الدولي.

وأكد أن البرلمان العربي يقف داعما ومساعدا لكل الجهود التي تسهم في إحياء عملية برشلونة، وتعزيز مشروع التعاون الأورومتوسطي على أسس أكثر تعاونا وشمولا وتوازنا، العمل المشترك المستند إلى إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية قادر على تحويل هذا الفضاء الجغرافي والتاريخي إلى نموذج للتعاون الإقليمي والتكامل الفعال بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها ويعزز التنمية الاقتصادية والازدهار لشعوب المنطقة.

الدور البرلماني في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط

من جهته أكد عبد المجيد الفاسي، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، أهمية الدور البرلماني في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن الشراكة الأورومتوسطية أصبحت اليوم أكثر احتياجًا إلى صوت الحكمة والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها دول الإقليم.

ونقل الفاسي، تحيات رئيس مجلس النواب المغربي، موجهًا الشكر للبرلمانات المشاركة، ومؤكدًا تقدير بلاده للدور المصري في دعم الحوار الإقليمي وتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والسياسي في المنطقة.

ووصف اللقاء بأنه محطة مهمة لإعادة تقييم مسار الثلاثة عقود الماضية، بما شهده من مبادرات لتعزيز الشراكة في مجالات الأمن والتنمية والاقتصاد والتعليم والشباب.

وأشار إلى أن مرور 30 عامًا على إطلاق عملية برشلونة يمثل فرصة لربط الماضي بالحاضر، واستحضار مرحلة جيوسياسية مشرقة أرست قواعد التعاون الأورومتوسطي، مؤكدًا أن المنطقة بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التمسك بروح برشلونة القائمة على السلم والحوار واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجهيزات والبنى التحتية، ودعم المبادرات الموجهة للشباب.

نائب رئيس مجلس النواب المغربي

وأوضح أن التحديات التي تواجه منطقة المتوسط لم تعد مقتصرة على الإشكالات الداخلية، بل أصبحت متأثرة بتحولات خارج الإقليم مثل تطورات البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والحرب الروسية–الأوكرانية، والتغيرات المناخية، وغيرها من العوامل التي تلقي بظلالها على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.

وشدد على ضرورة تبني «روح متوسطة» تقوم على الأمل والتوازن والعمل المشترك في مواجهة هذه التحديات، بما يعزز قدرة دول المنطقة على الحفاظ على السلم والاستقرار والتنمية.

حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين يشكل المدخل الأساسي لاستعادة الأمن والاستقرار

وأكد نائب رئيس مجلس النواب المغربي، أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين يشكل المدخل الأساسي لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، داعيًا إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لضمان تنفيذ حل الدولتين، وتهيئة المناخ لنشر السلام العادل والدائم في المنطقة.

