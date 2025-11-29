وكيل النواب: مصر جادة في تحقيق شراكة فاعلة مع الدول الأورومتوسطية

18 حجم الخط

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إن انطلاق أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب، يعتبر يوم تاريخي، حيث نحتفل اليوم بمرور 30 عاما على انطلاق عملية برشلونة.

أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

مصر تسعى دائما وبجدية للشراكة الأورومتوسطية الفاعلة

وقال: انتهز هذه الفرصة من القاهرة ومن البرلمان المصري، للتأكيد على أن مصر تسعى دائما وبجدية للشراكة الأورومتوسطية الفاعلة، ونعتز بكم جميعا وبحضوركم أعمال المنتدى.

أكبر تجمع في تاريخ البرلمان على مدى 30 عاما

وتابع وكيل مجلس النواب أعمال المنتدى هذا العام هي أكبر تجمع في تاريخ البرلمان على مدى 30 عاما، موضحا أن أعمال قمة الرؤساء، عقد اجتماعات تحضيرية للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة، أمس الجمعة، وهي لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والتعليم، لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطية، لجنة الطاقة والبيئة والمياه، ولجنة تحسين جودة الحياة وتعزيز التبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن اللجان الخمسة خلال اجتماعاتها كانت لها رؤية جديدة مختلفة عن الرؤي الماضية، قائلا: “نحن أمام عمل جلل يخرج من وجدان الفكر الحديث والفكر المتقدم، يخرج من ميثاق الأورومتوسطي”.

قامات برلمانية وقانونية وخبرات عظيمة

وتابع وكيل مجلس النواب: ونحن نحيي هذه الرؤي التي تحاول ترجمة أحلامنا لواقع، ولدينا قامات برلمانية وقانونية وخبرات عظيمة لها العديد من الأفكار في وضع الميثاق.

انطلقت قبل قليل الجلسة الرئيسية لقمة رؤساء البرلمانات التابعة لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، والتي تُعقد في مصر بمشاركة واسعة من وفود برلمانية تمثل دولًا من شمال وجنوب المتوسط.

تفاصيل منتدى جمعية الاتحاد من أجل المتوسط

هذه القمة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لانطلاق عملية برشلونة، وتهدف إلى إعادة تنشيط الشراكة الأورومتوسطية.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط

وتحمل الجلسة الرئيسية عنوان "كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط"، حيث يشير العنوان إلى النية الواضحة لإعادة إطلاق عملية برشلونة وتفعيل دور البرلمانات في دفع عجلة النمو المشترك والتكامل الإقليمي، ما يتطلب توافقًا في الرؤى بين مختلف الأطراف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.