انطلاق جلسة قمة رؤساء برلمانات منتدى جمعية الاتحاد من أجل المتوسط

18 حجم الخط

انطلقت قبل قليل الجلسة الرئيسية لقمة رؤساء البرلمانات التابعة لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والتي تُعقد في مصر بمشاركة واسعة من وفود برلمانية تمثل دولًا من شمال وجنوب المتوسط.

تفاصيل منتدى جمعية الاتحاد من أجل المتوسط

هذه القمة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لانطلاق عملية برشلونة، وتهدف إلى إعادة تنشيط الشراكة الأورومتوسطية.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط

وتحمل الجلسة الرئيسية عنوان "كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط"، حيث يشير العنوان إلى النية الواضحة لإعادة إطلاق عملية برشلونة وتفعيل دور البرلمانات في دفع عجلة النمو المشترك والتكامل الإقليمي، ما يتطلب توافقًا في الرؤى بين مختلف الأطراف.

اهتمام خاص لملفات الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر

وتتصدر أجندة المناقشات مجموعة من القضايا الحيوية والملحة، حيث تركز القمة على الأولويات المشتركة، مع إيلاء اهتمام خاص لملفات الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

دعم الحوار والتكامل المشترك

وتسعى البرلمانات الحاضرة إلى وضع آليات واضحة لدعم الحوار والتكامل المشترك، معتبرةً المؤسسات التشريعية جسرًا أساسيًا للتفاهم بين شعوب المنطقة.

جدير بالذكر أنه سبقت هذه الجلسة رفيعة المستوى اجتماعات تحضيرية مهمة.

انطلاق فعاليات المنتدى باجتماعات المكتب والمكتب الموسع للجمعية

وانطلقت أمس الجمعة فعاليات المنتدى باجتماعات المكتب والمكتب الموسع للجمعية، حيث نوقشت خلالها تفصيليًا سُبل تعزيز التعاون البرلماني والتكامل الإقليمي، وهذا المسار التحضيري يضمن أن تكون القرارات والتوصيات الصادرة عن القمة مبنية على أساس تشريعي راسخ ومعمق.

يلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أمام أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء التي تنطلق اليوم، ويشارك فيها رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.