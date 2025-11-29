رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: نستهدف توظيف الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز السلام والأمن والتنمية

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة توليا آكسون، رئيـسة الاتحاد البرلماني الدولي، أن اجتماعات اليوم في مجلس النواب، تتمحور حول إعادة إحياء عملية برشلونة التي أطلقت عام 1995، والتي أرست أسس الشراكة والتعاون الإقليمي الأورومتوسطي، بهدف تعزيز السلام والاستقرار والأمن وتحقيق تنمية اجتماعية‑اقتصادية مشتركة في الفضاء المتوسطي، فضلًا عن تشجيع الحوار بين شعوب يجمعها التاريخ والثقافة والجغرافيا.

أعمال المنتدى وقمة رؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

جاء ذلك في كلمتها خلال أعمال المنتدى وقمة رؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والذي يعقد من مقر مجلس النواب بالقاهرة، موجهة التحية إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ومحمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي.

الشراكة والتقارب الثقافي مع ولاية الاتحاد البرلماني الدولي وعمله

وقالت: قبيل انعقاد اجتماعنا هذا، عدتُ إلى قراءة الإعلان وأهداف الشراكات التي يتعين إقامتها، وقد لفت نظري مدى تقاطع أهداف الحوار والشراكة والتقارب الثقافي مع ولاية الاتحاد البرلماني الدولي وعمله، وهو الاتحاد الذي أتشرف برئاسته.

توظيف الدبلوماسية البرلمانية كأداة لتعزيز السلام والأمن والتنمية

وأكدت أن الاتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية، وقد أُنشئ عام 1889، ويضم اليوم 183 برلمانًا عضوًا، الأمر الذي يمنحه عضوية تكاد تكون شاملة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن أحد الركائز الأساسية للعمل هو توظيف الدبلوماسية البرلمانية كأداة لتعزيز السلام والأمن والتنمية والتفاهم المتبادل بين الشعوب.

وأشار إلى أن إعلان جنيف، الذي اعتُمد خلال جمعيتنا في مارس 2024، يجسد هذا الالتزام بوضوح، مؤكدة أن الحوار وبناء الشراكات يقعان في صميم عمل الاتحاد البرلماني الدولي، سواء على المستوى البرلماني البيني أو في الإطار المتعدد الأطراف.

وقالت: في يوليو من هذا العام، استضاف الاتحاد البرلماني الدولي المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، متابعة: وأبرز الإعلان الرفيع المستوى، الذي اعتُمد في ختام هذا المؤتمر، الأهمية البالغة للتعاون البرلماني وللنظام المتعدد الأطراف من أجل إرساء السلام وتحقيق العدالة والازدهار للجميع.

وتابعت رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: خلال السنوات الأخيرة، أولينا اهتمامًا خاصًا لقيمة الحوار بين الأديان والحوار بين الثقافات كأداة لبناء الجسور بين الشعوب.

تعزيز التعايش السلمي

وأشار إلى أن إعلان المنامة لعام 2023، يؤكد المعنيّ بتعزيز التعايش السلمي وبناء مجتمعات شاملة ومكافحة جميع أشكال التعصب، التزام البرلمانات الأعضاء بالاستثمار في التربية على ثقافة السلام والديمقراطية، وتشجيع ثقافة الحوار بين البرلمانيين على اختلاف جنسياتهم وانتماءاتهم السياسية، وحماية المواقع والرموز الثقافية والدينية باعتبارها تعبيرًا عن تراثنا المشترك.

وقالت: جمعت مؤتمراتُنا البرلمانيةُ الاثنان المعنيان بالحوار بين الأديان برلمانيين وخبراء آخرين، من بينهم قيادات دينية وممثلون عن المجتمع المدني وشباب، للتفكير معًا في سبل توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل الصالح العام.

وتابعت رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: ونحن نثمن، في إطار عملية برشلونة، التركيز على تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهما في صميم عمل الاتحاد البرلماني الدولي ويتجسدان في شعارنا: "من أجل الديمقراطية. من أجل الجميع".

وأعنت تقديم الدعم للبرلمانات من أجل تعزيز قدراتها على أن تكون مؤسسات قوية وديمقراطية، تكفل سيادة القانون وكافة حقوق الإنسان.

وقالت: نحن فخورون على وجه الخصوص بأن لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين ستحتفل في عام 2026 بالذكرى الخمسين لإنشائها، وقد جعلنا من حقوق الإنسان الموضوع المحوري لأعمالنا في العام المقبل احتفاءً بهذه المناسبة.

واختتمت كلمتها، قائلة: إنه لشرف كبير لي أن أشارك في أعمالكم اليوم، وأتطلع إلى الاستفادة من مناقشاتكم حول الكيفية التي يمكن من خلالها لبرلمانات المنطقة الأورو‑متوسطية الإسهامُ في إعادة إحياء عملية برشلونة وتعزيز السلام والأمن والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها.

