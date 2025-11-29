السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

فعاليات منتدى برلمانات
فعاليات منتدى برلمانات من أجل المتوسط
18 حجم الخط

 قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن “عملية برشلونة التي نجتمع اليوم في ذكرى انطلاقها شكلت محطة تاريخية وحجر زاوية للشراكة الأورومتوسطية مما يضعها في مصاف أهم النماذج الدولية لتحقيق التعاون الإقليمي الشامل”.

 أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد  من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، الذي يستضيفها مجلس النواب خلال الفترة من 28 - 29 نوفمبر 2025 في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة.

المشاركون في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات

 ويشارك في الجلسة الافتتاحية النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.

مراجعة مسيرة الشراكة الأورومتوسطية

وأكد رئيس  مجلس النواب، أن المنتدى يُمثل فرصة حقيقية لمراجعة مسيرة الشراكة الأورومتوسطية لتقييم ما تحقق والنظر بواقعية وشجاعة إلى التحديات التي تعترض منطقتنا الأورومتوسطية باعتبارها فضاءًا حضاريًا واحدًا ومصير مُتداخلًا لا يمكن فصله.

المنطقة الأورومتوسطية تشهد تحديات غير مسبوقة من اضطرابات سياسية 

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المنطقة الأورومتوسطية تشهد تحديات غير مسبوقة من اضطرابات سياسية وصراعات ممتدة وتوترات إقليمية تُهدد بنية الأمن الجماعي، وهو ما يُلقي بظلال وخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

قمة شرم الشيخ الدولية للسلام 

ولفت جبالي، إلى أن مصر استضافت قمة شرم الشيخ الدولية للسلام بحضور أبرز قيادات العالم لتُشكل أساسًا وخارطة طريق لإقرار وتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط بأسره.

وتابع رئيس مجلس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي شعر به شعوبنا، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها رؤية طموحة تجاه المنطقة الأورومتوسطية تتلخص في الأهمية المُلحة لتعزيز مشاريع الربط التجاري والطاقي بين ضفتي المتوسط، ودعم التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار وتيسير انتقال التكنولوجيا والمعرفة.

 

وشدد رئيس مجلس النواب، على أن الشراكة الأورومتوسطية ليست خيارًا بل ضرورة استراتيجية تفرضها الجغرافيا والتاريخ وتشابك المصالح وصوت الشعوب التي تتطلع إلى الأمن والازدهار والعدل، ومصر ستظل رئاسة وبرلمان ستظل داعمة لكل جهد يُعزز التعاون الإقليمي ويُرسخ قيم السلام والتنمية والتضامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب الأورومتوسطية الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط البرلمان

مواد متعلقة

انطلاق جلسة قمة رؤساء برلمانات منتدى جمعية الاتحاد من أجل المتوسط

رئيس النواب يلقي كلمة بجلسة منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

انطلاق اجتماعات لجان برلمان المتوسط لتعزيز التعاون الاقتصادي بمقر مجلس النواب

النواب يستضيف اجتماعات لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط غدا

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الصحة: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الخيار 6 جنيهات وارتفاع الجزر والكوسة

سعر السمك اليوم، بشرى جديدة عن البلطي وارتفاع الجمبري 30 جنيها

ارتفاع بالقاهرة وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض اليوسفي والتين وارتفاع العنب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الألماظ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

أدعية الصباح من الكتاب والسنة لزيادة البركة في الرزق والعمر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية