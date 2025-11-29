رباعي الأهلي من المغرب إلى الدوحة مباشرة للانضمام لمنتخب مصر بكأس العرب

18 حجم الخط

منتخب مصر، يتوجه رباعي الفريق الأول بالنادي الأهلي، ياسين مرعي وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف، مباشرة من العاصمة المغربية الرباط، في طريقهم إلى العاصمة القطرية الدوحة، للانضمام لبعثة منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، وهم: ياسين مرعي وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

كريم فؤاد، فيتو

يخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، اليوم السبت، مرانه الأول في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لأولى مبارياته في البطولة أمام منتخب الكويت.

موعد مران منتخب مصر

ينطلق مران منتخب مصر الثاني في الرابعة والنصف بتوقيت قطر الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، ويبدأ بتدريبات الجري والإحماء يليه تدريبات الكرة، ويسبق المران محضرة فنية يلقيها حلمى طولان المدير الفني على اللاعبين قبل انطلاق المران.

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة

كانت وصلت بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

منتخب مصر يستعد لكأس العرب، فيتو

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.