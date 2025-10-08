إحالة شخصين للمحاكمة لإدارتهما ورشة تصنيع أسلحة بيضاء بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة شخصين للمحاكمة بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص بالجيزة.

إدارة ورشة بدون ترخيص لتصنيع الأسلحة البيضاء

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد أكدت بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، بإدارة ورشة بدون ترخيص لتصنيع الأسلحة البيضاء تمهيدا للإتجار بها.

وتم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (1205 قطع سلاح أبيض "مختلفة الأشكال والأنواع" – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار مكافحة جرائم تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

