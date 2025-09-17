الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كان بيلتقط صورة، قرار عاجل من النيابة في مصرع شاب غرقا بإمبابة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في مياه نهر النيل، بعد أن اختل توازنه وسقط خلال التقاطه الصور الشخصية أعلى كوبري الساحل بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، وأمرت بحفظ التحقيقات لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث. 

 

غرق شخص في مياه النيل بإمبابة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخص في مياه النيل بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى لمحل البلاغ.

وتبين مصرع شاب يعمل جزارا، ويبلغ من العمر 20 عاما، أثناء التنزه مع أصدقائه على كوبري الساحل.

 وأوضحت التحريات أن الضحية أثناء وقوفه أعلى سور الكوبري لالتقاط صور له اختل توازنه وسقط بمياه نهر النيل.

تم انتشال جثمان الشاب، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي استمعت لأقوال شهود العيان. 

