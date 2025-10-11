قبل اعتمادها، القائمة الكاملة لأسعار برامج الحج السياحي

تترقب شركات السياحة صدور قرار من شريف فتحي وزير السياحة والآثار باعتماد الضوابط المنظمة لـ الحج السياحي لموسم 1447 هـ، وذلك بعد فتح الباب رسميًا أمام الشركات لتسجيل رغبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج عبر البرامج السياحية المختلفة.

أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار أن اللجنة العليا للحج والعمرة استقرت بشكل مبدئي على أسعار برامج الحج السياحي للموسم المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

المستوى البري: 220 ألف جنيه (لا تشمل تذاكر العبارات).

المستوى الاقتصادي: 245 ألف جنيه (لا تشمل تحسين السكن أو تذاكر الطيران).

مستوى 5 نجوم – صف ثانٍ على الحرم: 520 ألف جنيه.

مستوى 5 نجوم – صف أول على الحرم: 560 ألف جنيه.

مستوى 5 نجوم – إقامة في أبراج مشعر منى: 630 ألف جنيه.

وأوضحت المصادر أن هذه الأسعار لا تشمل بعض الرسوم الإضافية مثل تذاكر السفر أو رسوم الخدمات الإضافية التي قد يختارها الحاج حسب البرنامج.

مصير المستوى البري في الحج السياحي

وردًا على ما تم تداوله بشأن إلغاء برامج الحج السياحي البري، أكدت المصادر أن اللجنة العليا للحج والعمرة تُجري اتصالات مكثفة مع السلطات السعودية لتوفير أتوبيسات لنقل الحجاج المصريين برًا، مشددة على أن وزارة السياحة والآثار حريصة على الإبقاء على هذا المستوى لما له من أهمية كبيرة وشعبية واسعة بين المواطنين.

وأكدت أن الدولة تسعى لتنويع برامج الحج لتتناسب مع مختلف الشرائح، مع التشديد على ضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج، والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والأمنية بالتنسيق مع الجانب السعودي.

ومن المتوقع أن تصدر الضوابط النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، إيذانًا ببدء إجراءات التقديم الرسمية وسداد مقدمات الحجز عبر شركات السياحة المعتمدة.

