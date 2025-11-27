روسيا توافق على مشروع اتفاقية لإلغاء التأشيرات مع السعودية

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية وافقت على مشروع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل للتأشيرات بين البلدين.

قرار هام بشأن إلغاء التأشيرات بين روسيا والسعودية

وينص القرار على أنه "وفقا للمادة 11 من القانون الاتحادي بشأن المعاهدات الدولية الروسية، فإن مشروع الاتفاقية بين حكومة روسيا وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل للتأشيرات بين البلدين، المقدم من وزارة الخارجية الروسية، قد تم الاتفاق عليه مع الهيئات التنفيذية المعنية، وخضع لمراجعة أولية مع الجانب السعودي".

ومن جانبه، كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين البعثة الدبلوماسية بإجراء مفاوضات مع الجانب السعودي، لتفويض إدخال بعض التعديلات على مشروع الإعفاء من التأشيرة.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد في يوليو الماضي أن اتفاقية إلغاء التأشيرات بين روسيا والسعودية في المراحل النهائية من الإعداد.

اتفاقية إلغاء التأشيرة بين روسيا والأردن

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اتفاقية إلغاء التأشيرة بين روسيا والأردن تدخل حيز التنفيذ في 13 ديسمبر المقبل.

وجاء في بيان الوزارة: "في 13 ديسمبر 2025، تدخل الاتفاقية بين الحكومة الروسية وحكومة المملكة الأردنية، بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني الدولتين حيز التنفيذ، والتي وقعت في موسكو في 20 أغسطس 2025".

وأوضح البيان أن المواطنين الروس سيتمكنون، وفقًا لهذه الوثيقة، من الدخول إلى الأردن والإقامة فيها بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا خلال كل زيارة، بشرط عدم القيام بأعمال، أو أنشطة تجارية أو الدراسة، أو الإقامة الدائمة في الأردن، "في الوقت نفسه يجب ألا تتجاوز فترة الإقامة الإجمالية 90 يومًا خلال السنة".

