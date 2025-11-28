دليلك الكامل لحجز شقق ظلال في المدن الجديدة

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار التقديم لحجز شقق ظلال التي تطرحها الوزارة بعدد من المدن الجديدة حتى 15 ديسمبر المقبل، على أن يتم السداد لحجز الوحدات عبر «منصة مصر العقارية».

يأتي ذلك الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، الذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

وتطرح الوزارة ٩٤١٢ وحدة ضمن مشروع ظلال بمقدم جدية حجز يبلغ 250 ألف جنيه بمدن (العبور - العاشر من رمضان - القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة - الشيخ زايد).

ويمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فيزا – ماستر كارد – ميزة)، أو من خلال فروع البنوك، أو عن طريق الإنترنت البنكي للبنوك، أو من خلال مكاتب البريد.

شروط التقديم على شقق ظلال

وحددت الوزارة شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم وأن يكون له أهلية للتصرف والتعاقد.

- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع، ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

- يجوز للأعزب حجز وحدة أو وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

- يعتبر التقدم لأي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة. وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن؛ حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

- لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

- بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل حدائق بمساحات مختلفة وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقًا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

- في حالة التقدم لحجز وحدات البنتهاوس، تشمل تخصيص مساحة الروف الخاص بها طبقًا للنموذج المعماري المرفق، ويكون سعر المتر المربع للروف 50% من سعر المتر للوحدة السكنية بخلاف التميز.

- التسليم بحد أدنى بعد عامين من تاريخ الحجز الذي سيتم تحديده لاحقًا.

- لا تخضع الوحدات السكنية المطروحة ل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، ومتاح فقط الاستفادة من برنامج التمويل العقاري الحر طبقًا لما جاء بالقانون رقم 148 لسنة 2001 للتمويل العقاري من خلال البنوك ودون تحمُّل الهيئة لأي فروق عن أعباء التمويل.

خطوات التقديم على شقق ظلال

ونستعرض خطوات التقديم كالتالي:

1- التقديم ودفع جدية الحجز التقديم حتى يوم 15-12-2025 على منصة مصر العقارية من هنا

2- التسجيل على منصة مصر الرقمية تعد خطوة أساسية وضرورية قبل البدء في إجراءات التقديم.

3- عند دخول المستخدم إلى موقع الطرح، سيطلب منه تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بمنصة مصر الرقمية (الهوية الرقمية). وفقًا ما تم بالخطوة السابقة.

4- بعد تسجيل الدخول، سيطلب من المستخدم استكمال ملفه الشخصي وتعد هذه الخطوة أساسية خلال فترة المراجعة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل هي (البيانات الشخصية، عنوان الإقامة، والبيانات البنكية).

5- عند استقرار المستخدم على مشروع معين، يمكنه البدء في عملية الحجز والتي تتم على النحو التالي.

أ- يقوم المستخدم باختيار المشروع المرغوب

ب - يقوم المستخدم باختيار المنطقة المرغوبة

ج- يقوم المستخدم بتأكيد الحجز

د - يتم توجيه المستخدم إلى بوابة الدفع أو العودة إلى الصفحة الرئيسية

هـ - يتم تأكيد الحجز بعد الدفع جدية الحجز

وفى خطوة لاحقة للتقديم وهي المراجعة الداخلية:

وهى تتم من يوم 2025/12/16 وحتى يوم 2026/1/3، وتتم إجراءات المراجعة من خلال منصة مصر العقارية طبقا لشروط الحجز سوف يتم إرسال رسالة نصية SMS للعملاء المخالفين خلال فترة المراجعة



- أسعار الوحدات تقديرية قابلة للزيادة بحد أقصى في حدود 20% ومحددة للمتر المربع ببيان أعداد الوحدات المرفق بخلاف نسب التميز لكل وحدة.

- وديعة الصيانة المقررة من قيمة الوحدة يتم سداده عند الاستلام

- يتم تحديد قيمة تقديرية (1%) من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (غاز - كهرباء - مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

خريطة بأماكن وأسعار شقق ظلال

حددت وزارة الاسكان خريطة أماكن وأسعار شقق ظلال وهي كالتالي:

-مدينة الشيخ زايد:

عدد الوحدات: 260 وحدة.

سعر المتر: 34,900 جنيه.

-مدينة القاهرة الجديدة:

عدد الوحدات: 1144 وحدة.

سعر المتر: 33,250 جنيه.

-مدينة العلمين الجديدة:

عدد الوحدات: 2548 وحدة.

سعر المتر: 29,000 جنيه.

-مدينة ٦ أكتوبر:

-عدد الوحدات: 1196 وحدة.

سعر المتر: 32,600 جنيه.

-مدينة حدائق العاصمة:

عدد الوحدات: 1300 وحدة.

سعر المتر: 27,600 جنيه.

-مدينة الشروق:

عدد الوحدات: 1248 وحدة.

سعر المتر: 30,950 جنيه.

-مدينة العبور:

عدد الوحدات: 286 وحدة.

سعر المتر: 30,100 جنيه.

-مدينة العاشر من رمضان:

عدد الوحدات: 1430 وحدة.

سعر المتر: 26,900 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.