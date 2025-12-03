قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

18 حجم الخط

يقع مسجد الحديبية قرب مكة المكرمة على طريق جدة القديم، في مكان يعرف الآن بالشميسي، ويبعد مسجد الحديبية قرابة 24 كيلومترا من المسجد الحرام وقرابة 2 كيلومتر من حد الحرم، وبني مسجد الحديبية الحديث بجوار المسجد الأثري القديم المبني بالحجر الأسود والجص.

سبب التسمية

وقد سميت منطقة الحديبية بهذا الاسم نسبة إلى بئر الحديبية قرب الشجرة التي بويع سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، تحتها، وهو ما عرف في التاريخ ب بيعة الرضوان، وهناك رواية تعيد التسمية إلى شجرة حدباء كانت في ذلك الموضع، وتعرف الآن بمنطقة الشميسي وتقع إلى الغرب من مكة المكرمة وخارجة عن حدود الحرم.

وحاليا يسمى المسجد «الشميسي»، ويقال إنه سمي «الشميسي» لأن رجلًا كان يحمل هذا الاسم قد حفر بئرًا فيه، فنسب إليه ثم أطلق الاسم على المنطقة. والاسم الأقدم للمنطقة والمسجد القائم فيها هو الحديبية.

فضل مسجد الحديبية

نبذة تاريخية عن منطقة الحديبية، تذكر التفاسير وكتب السيرة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رأى في منامه في المدينة المنورة أنه داخل مكة المكرمة محرمًا مع أصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فخرج بأصحابه في شهر ذي القعدة من العام السادس الهجري، معتمرًا لا يريد حربًا، واستنفر العرب من حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه، وهو يتحسب لردة فعل قريش، الذين قد يحاربونه ويمنعونه من دخول البيت.

خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معه من المهاجرين والأنصار، وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة، إشارة إلى خروجه السلمي، حتى إذا كان بعسفان وهي بلدة صغيرة في شمال مكة المكرمة تبعد عنها بـ80 كيلومترا، جاءه من يخبره بأن قريشا قد سمعت بخروجه وأعدت العدة لقتاله، فسلك عليه الصلاة والسلام، طريقا مخالفا حتى إذا وصل إلى ثنية المراد وتُعرف اليوم بـ"فج الكريمي"، هبط إلى الحديبية على طريق مكة المكرمة - جدة القديم، وعندها بركت ناقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، القصوى، فضج الناس وقالوا: خلأت القصواء، (أي حرنت الناقة وترفض استكمال المسير)، فرد عليهم، صلى الله عليه وسلم: "ما خلأت، وما هو لها بطبع ولكن حبسها حابس الفيل".

وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: “لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة سألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها”.

وقد بدأ الحوار بين قريش وسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهى الأمر بكتابة عهد بينهم سُمِّي بـ"عهد الحديبية" في المنطقة المسماة الآن بـ"الشميسي".

وفي هذه المنطقة في السنة السادسة للهجرة تمت بيعة الرضوان تحت الشجرة حينما دعا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الناس إلى البيعة، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم، قال تعالى: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله). وقال تعالى: (لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ).

مسجد الحديبية

وفي السنة نفسها وقع الصلح بين رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، والمشركين لمدة 10 سنوات، وكتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونقضه المشركون بعد سنتين؛ ما عَجَّلَ بفتح مكة، والصلح معروف بـ"صلح الحديبية".

وتعد منطقة الحديبية اليوم ضاحية من ضواحي مكة المكرمة، وكان يسكنها عدد كبير من القبائل المعروفة ثم هجرتها إلى مكة المكرمة وجدة بحثا عن المعيشة.

وفي السنوات الأخيرة انتعشت الحياة من جديد في ضاحية الحديبية، وشهدت زحفا سكانيا كثيفا في ظل المشروعات التطويرية التي تشهدها مكة المكرمة، وتكونت عدة أحياء على يمين وشمال القادم إلى مكة المكرمة.

