كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

الدكتور السيد محمد
الدكتور السيد محمد عبد القادر، إمام مسجد سيدنا الحسين
أكد الدكتور السيد محمد عبد القادر، إمام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، أهمية الإحساس بنعم الله وشكره عليها قبل أن تزول، مشددًا على ضرورة أن ينظر الإنسان إلى النعم نظرًا شمولية وليس جزئيًا، ليتفادى التركيز على ما ينقصه فقط.

إمام مسجد سيدنا الحسين : الإنسان يجب أن يقدر النعم المختلفة التي منحه الله إياها

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الإنسان يجب أن يقدر النعم المختلفة التي منحه الله إياها، سواء كانت نعمة الإسلام، الصحة، العافية، المال، الوظيفة، الزوجة الصالحة، الأولاد الصالحون، الجيران الصالحون، أو المسكن المريح.

إمام مسجد الحسين يحذ من عدم إحسان ضيافة النعم التي رزقنا الله بها
 

وأشار إلى أن الشكر يجب أن يكون بالفعل وليس بالكلام فقط، وذلك باستخدام النعمة في طاعة الله، كإنفاق المال في الخير، أو تربية الأبناء على القيم الصحيحة، أو أداء الواجبات الوظيفية بما يرضي الله ويخدم الناس.

ولفت الدكتور عبد القادر إلى أن تحسين ضيافة النعمة يعني أن يوظف الإنسان ما رزقه الله في صالحه وصالح الآخرين، وعدم تبديدها أو إساءة استخدامها، مؤكدًا أن من يحسن ضيافة النعم يكون قد استثمرها في تجارة رابحة مع الله، سواء كانت بالمال، أو الأولاد، أو المنصب، أو أي نعمة أخرى.

وأشار إلى أن التقصير في ذلك يؤدي إلى حرمان الإنسان من الاستفادة الكاملة من هذه النعم، والله قادر على أن يبدلها بغيره إذا لم يُحسن المرء استخدامها.

