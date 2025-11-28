مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

18 حجم الخط

قالت ابتسام منير، مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب التابعة لـ إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، إن الأخصائية النفسية التي نشرت الفيديو «معتادة على الشكوى وإثارة المشكلات» - حسبما قالت، مشيرة إلى أنه سبق صدور العديد من الجزاءات بحقها - على حد قولها.

وأكدت أن الواقعة المتداولة هي حادث فردي لا يعكس سلوك طلاب المدرسة، موضحة أن هؤلاء الطلاب اعتادوا التردد على مكتب الأخصائية لأنها «منحتهم مساحة واسعة للتعامل معها بتلك الطريقة».

وشددت على أن طلاب المدرسة بوجه عام يتميزون بالالتزام والانضباط، وأن أغلبهم من المتفوقين.

مديرة المدرسة: صاحبة فيديو مدرسة عبد السلام المحجوب أخصائية نفسية وليست معلمة

وكشفت مديرة المدرسة تفاصيل بشأن واقعة إهانة إخصائية نفسية من قبل بعض الطلاب في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحادث وقع داخل مكتب الأخصائية النفسية وليس داخل أحد الفصول، وأن من ظهرت في الفيديو ليست المعلمة نسرين محمد فضل، بل أخصائية نفسية أخرى.

وأضافت أن التحقيق جارٍ مع الطلاب الذين ظهروا في الفيديو لمعرفة دوافعهم وأسباب تعاملهم بهذا الشكل.

وأوضحت أن المدرسة عبارة عن مجمع يضم مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، إضافة إلى رياض الأطفال، بإجمالي 2500 طالب وطالبة موزعين على 60 فصلًا، مؤكدة أن العملية التعليمية تسير بانضباط كبير، وأن جميع المعلمين يؤدون مهامهم على الوجه الأكمل.

مديرة المدرسة: الفيديو مدبر ومقصود

وشددت مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب على أن الواقعة “مدبرة ومقصودة” – على حد قولها - وأن أي مدرسة قد تشهد سلوكيات غير منضبطة من بعض الطلاب لكنها تظل حالات فردية لا تمثل إلا أصحابها، ويتم التعامل معها وفق الضوابط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

وقالت إن «الأخصائية النفسية التي نشرت الفيديو اتهمتها بانتمائها للإخوان، رغم كونها مسيحية وخريجة البرنامج الرئاسي»، مشيرة إلى أنها «تسببت في مشكلات طالت أسرتها وزملاءها ومرؤوسيها، ووصلت إلى جهات عديدة» – على حد قولها.

فيديو إهانة أخصائية بالإسكندرية

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو لاستغاثة أخصائية نفسية، ظهر صوتها خلف الكاميرا تطلب النجدة، مشيرة إلى أن هناك من دفع الطلاب لافتعال الموقف رغم تحريرها محضرًا ضدّه بعدم التعرض.

وكتب ناشر الفيديو: "معلمة تتعرض للإهانة من طلاب بمدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية وتستغيث بنشر الواقعة".

وأصدر الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بيانًا رسميًا بشأن الفيديو المتداول، مؤكدًا تشكيل لجنة عاجلة لبدء التحقيق في الواقعة صباح الأحد المقبل، واتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.